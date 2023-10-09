بعد ضبط التوكيلات المزورة.. شباب الصحفيين ل “طنطاوي”: أين حمرة الخجل يا صديق الإخوان

وجهت جبهة شباب الصحفيين الشكر والتقدير إلي وزارة الداخلية على جهودهم الكبيرة ويقظتهم المستمرة في ضبط التوكيلات الرئاسية المزورة للمرشح المحتمل احمد طنطاوي حيث ضبطت 8اشخاص في محافظات الإسكندرية والجيزة والفيوم والسويس وبحوزتهم 596 نسخه من التوكيلات المزورة خاليه البيانات.



قال هيثم طواله رئيس الجبهة في بيان صحفي اليوم الاثنين: بالطبع نستنكر هذا العمل المشين الذي يأتي في محاولات يائسة وبائسة لتشويه العرس الديمقراطي المتمثل في الانتخابات الرئاسية ويجب محاسبة من وراء ذلك بعد اعتراف حملة طنطاوي بالواقعة حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بالاستحقاق الدستوري الذي ينتظره ملايين المصريين.



أضاف طواله:أن مثل هذه الأساليب الملتوية لن تخيل على الشعب المصري العظيم ومن قاموا بالتزوير يجب محاكمتهم مرتين الأولى جنائيا والثانية بتهمة الغباء لأن هذه التوكيلات لها ارقام تسلسل ومربوطة بالشهر العقارى.



أشار رئيس الجبهة إلي إنة يجب على طنطاوى وحملتة أن يحترموا الدستور والقانون وأن يعترفوا بفشلهم في الحصول على التوكيلات لدرجة إن دائرته والمحافظة التي يسكن ويعيش فيها وبها اسرتة لم يحصل منها على 100توكيل وحقا أين حمرة الخجل ياصديق جماعة الإخوان الإرهابية ؟!