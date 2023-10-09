أمراض يعالجها "الفياجرا".. تعرف عليها

كشفت دراسة أن مستحضر "فياغرا – Viagra" المستخدم في علاج الضعف الجنسي، من ضمن الأدوية المستخدمة في علاج أمراض القلب والأوعية الدموية.

وجاء في مقال نشرته مجلة BMC Medicne. إن المركب الأساسي في مستحضر "فياغرا" الذي يساعد في علاج الضعف الجنسي هو مثبطات انزيم الفوسفو5 "5 Inhibitor of the enzyme phosphodiesterase التي تمنع ضعف الأنسجة العضلية الملساء.

درس علماء من جامعة سابينزا الإيطالية، تأثير "الفياغرا" في نشاط قلوب 1622 مريضا، واستنتجوا ان هذا الانزيم منع تضخم القلب لدى المرضى الذين يعانون من تضخم البطين الأيسر.

كما أشار الباحثون الى ان الانزيم يحسن عمل القلب عند المصابين بمختلف أمراض القلب، دون أن يؤثر في مستوى ضغط الدم.

ولأجل التوصل الى نتائج واستنتاجات نهائية بشأن فعالية هذا المستحضر في علاج أمراض القلب والأوعية الدموية، يجب إجراء دراسات واختبارات سريرية أشمل.