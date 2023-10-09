التحقيق مع متهم بسرقة مهمات خاصة بالسكك الحديدية

تباشر نيابة المنصورة تحقيقاتها مع عامل، متهم بسرقة مهمات خاصة بالسكك الحديدية، وذلك عقب القبض عليه متلبسا بالسرقة، وقد واجهت النيابة بالتهم الموجهة إلى المتهم والذي أقر بتفاصيل ارتكاب الواقعة.

كان ضباط شرطة النقل والمواصلات بالمنصورة، قد تمكنوا من ضبط عامل ومقيم قرية الحواوشة مركز المنصورة، حال تواجده بمحطة سكك حديد المنصورة وبحوزته "2 قطع حديدية فرامل، 5 قطع قوائم شبابيك مختلفة الأشكال والأحجام "خردة"، خاصين بالسكك الحديدية.

تم اقتياد المتهم على الفور إلى قسم شرطة السكة الحديد بالمنصورة وبمواجهته أقر بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكابه واقعة سرقة مهمات السكك الحديدية من المحطة بقصد بيعها.

وتم تخرير المحضر اللازم والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.