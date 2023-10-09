منشآت الرعاية الأساسية بالدقهلية تستقبل 824 ألف مواطن

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن المنشآت الصحية التابعة لإدارة الرعاية الأساسية تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي استقبلت 824 الف مواطن خلال سبتمبر في وحدات ومراكز طب الأسرة بنطاق المحافظة.

وأضاف الدكتور تامر الطنبولي مدير إدارة الرعاية الأساسية بالدقهلية أن الخدمات تضمنت الكشف الطبي لحالات الاستقبال والتحاليل بالمعمل إلى جانب خدمات التطعيمات وتنظيم الاسرة وصرف الألبان وتوفير مستلزمات مكافحة العدوي والتشغيل.مع تكثيف المرور الداعم علي كافة المنشات الصحية لمساعدة الفريق الصحي وتدريبه علي رأس العمل.

وأشار الطنبولي إلى أنه تم رفع عدد عيادات لمنظومة العيادات المسائية وإلى 27 منشآة ستكون مؤهلة للعمل على مدار 24 ساعة في تخصصات الباطنة والأطفال والنساء والجلدية.

كما لفت إلى تدريب 125 طبيبا تكليف علي كل البرامج الفنية والادارية علي مدي شهر بادارة التدريب لتقديم الخدمة بصورة جيدة وتم التاكيد علي حسن مقابلة المواطنين وتقديم الخدمة الصحية بابتسامة مع استمرار أعمال مبادرات الصحة العامة و100 يوم صحة (الأمراض المزمنة -الاعتلال الكلوي- السمعيات- كبار السن- الغدة الدرقية- قلبك أمانة -حقك تنظمي -المقبلين على الزواج- فحص الأم والجنين- صحة المرأة- الأمراض الوراثية).

وذبك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية برفع كفاءة ومستوى الخدمات الطبية المقدمة.