فلسطين تُعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غارات الاحتلال لـ 687 شهيدًا

أعلنت "وزارة الصحة الفلسطينية"، ارتفاع حصيلة ضحايا غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى687 شهيدًا و3726 جريحًا، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الإثنين.

ومُنذ قليل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن عشرات الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تشع غارات في محيط حي الرمال بقطاع غزة.

رئيس إسرائيل يُعلّق مُجددًا على تصاعد الصراع مع فلسطين

أكد الرئيس الإسرائيلي، "إسحاق هرتسوج"، تعليقًا على تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أن مقتل هذا العدد من اليهود في يوم واحد لم يحدث مُنذ المحرقة اليهودية، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الإثنين.

وقال هرتسوج مُناشدًا المجتمع الدولي: "في رأيي الشخصي، إن موت هذا العدد الكبير من اليهود في يوم واحد لم يحدث منذ المحرقة، ولم نشهد منذ المحرقة نساء وأطفالا وأجدادا، يتم اقتيادهم في شاحنات وأسرهم".

الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

وبحسب إذاعة "كان" الحكومية الإسرائيلية، تجاوز عدد القتلى الإسرائيليين نتيجة لتصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الـ 800 شخص.

وفي صباح يوم 7 أكتوبر تعرضت إسرائيل لهجوم صاروخي غير مسبوق من قطاع غزة. بالإضافة إلى ذلك، توغل مقاتلو حماس، بعد هجمات صاروخية واسعة النطاق، في المناطق الحدودية في جنوب إسرائيل.

وأطلقت حركة حماس، السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.