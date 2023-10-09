بشير عبدالفتاح: حماس أثبت فشل القبة الحديدية ونتنياهو مصاب بـ "السعار"

تصاعد كبير تشهده الأحداث في غزة، من استمرار القصف الإسرائيلي على غزة والشعب الفلسطيني، وفس هذا الإطار أكد بشير عبدالفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن بنيامين نتنياهو مصاب بحالة من السعار، "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر صنع هزة وزلزال في إسرائيل.

طوفان الأقصى وفشل نتنياهو وإسرائيل

وأوضح أن حصار إسرائيل على غزة يشكل ضغط، وأن المقاومة الفلسطينية تمتلك البدائل، وترتكب إسرائيل خطئ أحمق وهو استهداف المدنيين في غزة، وجاء ذلك خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس".

نتنياهو

وتابع: "من ينفذون العمليات الانتحارية لحماس هم شباب وليسوا تابعين لحماس"، مشددًا على أن التدمير والقصف على غزة يجعل هناك تجدد للمقاومة، مؤكدًا أن حماس فاجئتنا هذه المرة واستخدمت تكتيات إسرائيلية كبيرة، مشيرًا إلى أن حماس ليست جيش نظامي، حيث إنه حول الذخائر الإسرائيلية التي لم تنفجر وحولها لصواريخ.

وأشار إلى أن حماس اثبت فشل القبة الحديدية وحماس تغلبت على إسرائيل، موضحًا أن الحرب في غزة ستطول، مشددًا على أن حصيلة قتلى إسرائيل تجاوزت حرب الاستنزاف وتقترب من حصيلة قتلى إسرائيل في حرب 73، موضحًا أن إسرائيل الآن في حالة حرب وخسائر حرب، مشددًا على أن أي حرب هو له أبعاد سياسية، منوهًا بأن الحرب هي سياسة ولكن بأدوات أخرى ومعدات عسكرية.

ونوة بأن قدرة الاطراف على تجديد القدرات العسكرية لطرفي الحرب هو الذي يحكم المدن الزمني، مشددًا على أن الحرب هي ميعاد مفتوح، موضحًا أن صمت حماس على ضربات تعرضت لها المقاومة في فترة سابقة، و"طوفان الأقصى" هو إحياء شرعية الكفاح المسلح.