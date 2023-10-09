مستشفى الراجحي للكبد بجامعة أسيوط يستقبل 3580 حالة خلال سبتمبر الماضي

أعلن مستشفى الراجحي الجامعي للكبد بجامعة أسيوط، استقبال 3580 متردداً على العيادات الخارجية خلال شهر سبتمبر الماضي، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة اسيوط، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور شريف كامل مدير مستشفى الراجحي الجامعي.

وكشف مستشفى الراجحي الجامعي، أنه تم تسجيل (٨٦٧)حالة بوحدة الأشعة، وتم استقبال (٨٥٢) حالة بوحدة المناظير، وتسجيل (٦٤١) حالة دخول، وإجراء(٨٠) عملية جراحية خلال الشهر نفسه.