291 مليون جنيه تكلفة مشروعات حيوية بجهاز تعمير سيناء

داخل محافظة الإسماعيلية

قال الرئيس التنفيذي لجهاز تعمير سيناء أن إجمالي المشروعات الجاري تنفيذها بمراكز محافظة الإسماعيلية بلغت ١٧ مشروعًا بتكلفة تقدر بنحو ٢٩١ مليون جنيهًا، بالإضافة إلى ٨ مشروعات تمويل الغير بتكلفة تصل لنحو ١٥٩.٤ مليون جنيهًا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الاثنين، لمناقشة ومتابعة عدد من المشروعات القائمة والمستقبلية بخطة جهاز تعمير سيناء بمحافظة الإسماعيلية، مما يعود بالنفع على الشارع الإسماعيلي، في إطار خطة الدولة للنهوض بالمرافق العامة في مجال الطرق والكهرباء.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، السكرتير العام للمحافظة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، اللواء وائل مصطفى الرئيس التنفيذي لجهاز تعمير سيناء، معاون المحافظ للشبكة الوطنية، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لمحافظات القناة، رئيس منطقة تعمير سيناء، و رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة بالمحافظة، السادة مديري عموم مديريات "الطرق والنقل، الإسكان والمرافق، الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، مرفق مياه هيئة قناة السويس، وشركة تاون جاس"، رئيس قطاع الشبكات للشمال والجنوب بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، استشاري إدارة مرور الإسماعيلية، ومستشار السيد الوزير المحافظ للتخطيط والمتابعة.

وخلال الاجتماع أكد محافظ الإسماعيلية على أهمية دور جهاز تعمير سيناء في العديد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الجهاز التنفيذي لمحافظة الإسماعيلية وجهاز تعمير سيناء.

وناقش محافظ الإسماعيلية إمكانية إدراج عددًا من المشروعات الحيوية بمراكز القنطرة شرق (بالمدينة القديمة) والإسماعيلية (بمناطق حي السلام وعرايشية مصر وحي ثالث) التي أنهت أعمال المرافق بها، بالإضافة إلى التنسيق لإدراج مشروعات طرق أخرى بكافة المراكز والمدن والتي تخدم المواطنين وتحسن مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وشدد محافظ الإسماعيلية على إنهاء خطط المياه والصرف الصحي والغاز والاتصالات والتنسيق الجيد لإنهاء الأعمال، طبقًا لبروتوكولات التنفيذ؛ لسرعة البدء في تنفيذ أعمال الرصف بالمناطق المقترح دخولها للخطة تباعًا، وإلزام الجهات بتقديم مقترحاتهم لخطط ٢٠٢٤/٢٠٢٣، و ٢٠٢٥/٢٠٢٤ خلال أسبوعين للعمل على إدراجها مستقبلًا.

وأكد المحافظ أنه حرصًا على المال العام لن يتم رصف أي طريق إلا بعد التأكد من الترفيق الكامل له.