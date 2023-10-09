القبض على عاطل بحوزته 9 قطع حشيش بالدقهلية

القى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا القبض على عاطل مقيم فى قرية طناح مركز المنصورة محافظة الدقهلية وبحوزته 9 قطع من الحشيش المخدر ومبلغ مالي حال تواجده بنطاق مركز طلخا لترويج المواد المخدرة على عملائه.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات للعقيد عمر عبدالمتعال، رئيس منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا، بقيام عبدالفتاح.ا.أ.إ"،34 عاما، لا يعمل ومقيم قرية طناح مركز المنصورة بالإتجار فى المواد المخدرة وتواجده بنطاق مركز طلخا.

جرى إعداد مأمورية من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا ضمت كلا من الرائدان محمد شمس وأحمد بوري، واستصدار إذن النيابة العامة وضبط المتحري عنه وبحوزته "9 قطع لمخدر الحشيش وهاتف محمول ومبلغ مالي وقدره 260 جنية".

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والهاتف المحمول لتسهيل اتصاله بعملائه والمبلغ المالي من حصيلة اتجاره بالمواد المخدرة.

حرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.