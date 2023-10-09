رئيس إسرائيل يُعلّق مُجددًا على تصاعد الصراع مع فلسطين

أكد الرئيس الإسرائيلي، "إسحاق هرتسوج"، تعليقًا على تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أن مقتل هذا العدد من اليهود في يوم واحد لم يحدث مُنذ المحرقة اليهودية، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الإثنين.

وقال هرتسوج مُناشدًا المجتمع الدولي: "في رأيي الشخصي، إن موت هذا العدد الكبير من اليهود في يوم واحد لم يحدث منذ المحرقة، ولم نشهد منذ المحرقة نساء وأطفالا وأجدادا، يتم اقتيادهم في شاحنات وأسرهم".

الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

وبحسب إذاعة "كان" الحكومية الإسرائيلية، تجاوز عدد القتلى الإسرائيليين نتيجة لتصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الـ 800 شخص.

ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، تجاوز عدد القتلى جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة 560 شخصا.

وفي صباح يوم 7 أكتوبر تعرضت إسرائيل لهجوم صاروخي غير مسبوق من قطاع غزة. بالإضافة إلى ذلك، توغل مقاتلو حماس، بعد هجمات صاروخية واسعة النطاق، في المناطق الحدودية في جنوب إسرائيل.

وأطلقت حركة حماس، السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.

وردًا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو"، أن الضربات الحالية على قطاع غزة هي البداية فقط، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الإثنين.