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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

إبراهيم عيسى: "طوفان الأقصى" ومواجهة كيان الاحتلال الإسرائيلي هو شرعي 1000%

إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى

تستمر الغارات التي تقوم به دولة الاحتلال مساء اليوم الأثنين بشكل مستمر على عدد من المناطق في قطاع غزة، وذلك ردًا على ما قامت به المقاومة الفلسطينية من “طوفان الأقصى” صباح السبت، والذي برره الإعلامي إبراهيم عيسى، بأنها مقاومة شرعية ومكفولة لدى الشعب الفلسطيني.

 المقاومة الفلسطينية و“طوفان الأقصى”

وأوضح إبراهيم عيسى، أن القضية الفلسطينة هي حق واضح واعدل قضية في التاريخ وعلى وجه الأرض، مشددًا على أن هذا القضية وشرعيتها هو أمر واضح للجميع، وجاء ذلك خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس".

 

ونوة عيسى، بأن أي مواجهة لكيان عسكري محتل هو شرعي 1000%، هي مقاومة شرعية ومكفول حقوقه دوليًا، متابعًا: "الحل في مواجهة إرهاب إسرائيل ليس بأن يكون إرهاب أخر.. مواجهة الإرهاب بالإرهاب يجعلنا نفسد الأمر ولا نصلح شئ".

 

وتابع: "أغلب العرب والدول العربية في حالة من حالات الاعتزاز بالمشهد التي قامت به المقاومة الفلسطينية صباح السبت الماضي هو عمل بطولي والمشهد يحمل العديد من الالتباسات التي تحتاج إلى فهم للأمور".

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