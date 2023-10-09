انتشار مروري بالعاصمة لسحب الكثافات

عززت رجال الإدارة العامة للمرور بشوارع العاصمة من تواجدها لسحب اي كثافات مرورية كما شهد ميدان رمسيس والتحرير والجلاء، وطرق أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادي وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة سيولة مرورية .



كما عززت الإدارة العامة للمرور بالقاهرة من تواجدها بكافة المناطق التي تشهد تجمعات للمواطنين ، لتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية بالإضافة إلى مواجهة اى معوقات مرورية.

كما شهد شارع شبرا إلى ميدان القللي و وسط البلد والعتبة،سيولة وفي الاتجاه المعاكس أيضا للقادم من وسط المدينة.

وتناشد الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم من حوادث الطرق.