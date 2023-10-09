القبض على عامل أثناء سرقة مهمات السكة الحديد بالدقهلية

ألقى ضباط قسم شرطة النقل والمواصلات بالمنصورة، القبض على عامل مقيم بقرية الحواوشة مركز المنصورة، حال قيامه بسرقة مهمات السكك الحديدية، بحوض محطة سكة حديد المنصورة، وبمواجهته اعترف بارتكابه واقعة السرقة، وجرى عرضه على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود المحضر المحرر بمعرفة قسم شرطة النقل والمواصلات بالمنصورة، للعميد على فوزي خضر، مأمور قسم شرطة ثان المنصورة، بضبط "أحمد.م.س.ع"،21 عاما، عامل،ومقيم قرية الحواوشة مركز المنصورة، حال تواجده بمحطة سكك حديد المنصورة وبحوزته "2 قطع حديدية فرامل، 5 قطع قوائم شبابيك مختلفة الأشكال والأحجام "خردة"، خاصين بالسكك الحديدية.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكابه واقعة سرقة مهمات السكك الحديدية من المحطة بقصد بيعها.. تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.