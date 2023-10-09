9 مرشحين يتنافسون في انتخابات الأطباء بالإسماعيلية

9 مرشحين يتنافسون على 5 مقاعد في انتخابات أطباء الإسماعيلية



اأعلنت لجنة تلقي طلبات المرشحين لانتخابات نقابة الاطباء البشريين بالاسماعيلية تقدم نحو 9 أطباء للتنافس على 5 مقاعد في انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة الفرعية والمقرر لها 12 أكتوبر المقبل.

ويتنافس على منصب نقيب أطباء الاسماعيلية الاستاذ الدكتور جميلة نصر رئيس قسم القلب بكلية الطب جامعة قناة السويس و المجمع الطبى بالإسماعيلية ورئيس المجلس العلمي لزمالة القلب المصرية، والدكتور هاني عبد الرحمن عضو مجلس النقابة الحالي استشاري الأنف والاذن والحنجرة ووكيل المجمع الطبي بالإسماعيلية.

فيما يتنافس 3 مرشحين على مقعدي قيد فوق 15 سنة وهم النقيب الحالي ا. د. سعيد الشربيني ود. عمر حسونة استشاري القلب ود. محمد مشالي استشاري الباطنة وأمراض الكلى.

ويتنافس 4 مرشحين على مقعدي قيد تحت 15 سنة وهم د. أحمد نادر نجم ود. عمرو رفعت ود. غدير سعيد ود. لؤي سام. ويترأس لجنة الانتخابات الأستاذ الدكتور خالد عطوة.