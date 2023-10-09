حزب الله اللبناني يكشف عن حصيلة ضحايا جديدة نتيجة القصف الإسرائيلي

كشف "حزب الله اللبناني"، عن ارتفاع حصيلة الضحايا في القصف الإسرائيلي على الجنوب إلى 7 أشخاص، وذلك فضلًا عن عدد من الجرحى، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الإثنين.

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله في بيان أن ثلاثة على الأقل من أعضائه سقطوا بنيران إسرائيلية في جنوب لبنان، مع اتساع نطاق الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية إلى الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وقال مصدران أمنيان لرويترز، إن حزب الله أطلق وابلاً من الصواريخ على شمال إسرائيل ردًا على سقوط أربعة على الأقل من أعضائه في قصف إسرائيلي على لبنان.

وشنّ الجيش الإسرائيلي، الاثنين، حملة قصف بالمدفعية على منطقة الضهيرة في جنوب لبنان، بينما سمع دوي إطلاق نار كثيف عند حدود المنطقة.

وأفاد التلفزيون اللبناني، بأن الجيش الإسرائيلي وسع نطاق القصف المدفعي، مستهدفًا أطراف بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل.

لبنان يُقرر تعليق الدراسة بسبب غارات الاحتلال الإسرائيلي

أمر وزير التربية والتعليم اللبناني، "عباس سليم حلبي"، بتعليق الدراسة غدًا بجميع مدارس جنوب البلاد بسبب تدهور الأوضاع الأمنية بالمنطقة، حسبما أفاد التليفزيون اللبناني، مساء اليوم الإثنين.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن مروحيات تابعة له بدأت في شن غارات جوية في لبنان، وذلك ردًا على إطلاق قذائف مدفعية من لبنان تجاه الأراضي المحتلة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب: "مروحيات حربية لجيش الدفاع تشن غارات في لبنان".

وصرح أدرعي في بيان له: "الجيش الإسرائيلي قتل عددًا من المسلحين الذين اجتازوا الحدود باتجاه الأراضي الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، ويواصل الجيش عمليات التمشيط في المنطقة، كما تشن المروحيات حاليًا غارات في المنطقة".