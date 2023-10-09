نتائج منافسات اليوم الرابع ببطولة الأندية العربية المفتوحة للتايكوندو

أسدل الستار منذ قليل على منافسات اليوم الرابع للبطولة العربية للأندية المفتوحة للتايكوندو للناشئين والشباب على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة خلال الفترة ما بين 5 وحتى 14 أكتوبر الجاري.

وشهدت البطولة اليوم ختام منافسات الكروجي والباراكروجي للناشئين والشباب التي أقيمت خلال الفترة من 5 حتى 8 أكتوبر بمشاركة 650 لاعب ولاعبة.

شهدت البطولة في يومها الأخير إقامة منافسات 10 أوزان مختلفة بواقع 5 أوزان على صعيد البنين ومثلهم على صعيد البنات والتي شهدت منافسة قوية بين الفرق المختلفة.

وجاءت نتائج اليوم كالتالي:

ميزان فوق 68 كجم بنات

المركز الأول: رحمة أسامه- المشروع القومي، مصر

المركز الثاني: ميار ناصر - فالكون الأردن

المركز الثالث: دينا أشرف- مركز شباب سموحة

المركز الثالث مكرر: شيماء وليد - المشروع القومي، مصر

ميزان تحت 55 كجم بنات

المركز الأول: حور عبدالكريم- النادي الأوليمبي

المركز الثاني: سارة سامح - نادي يخت الجيزة

المركز الثالث: لوجين فهمي - نادي صيد الدقي

المركز الثالث مكرر: خديجة أحمد- نادي صيد الدقي

ميزان تحت 49 كجم بنات

المركز الأول: حبيبة وائل - نادي يخت الجيزة

المركز الثاني: ملك حسام - نادي صيد الدقي

المركز الثالث- ريتاج إبراهيم - الاتحاد السكندري

المركز الثالث مكرر: جودي محمد- نادي يخت الجيزة

ميزان تحت 44 كجم بنات

المركز الأول: ملك ياسر - نادي سموحة

المركز الثاني: حبيبة أحمد- نادي سموحه

المركز الثالث: رودينا خالد- نادي صيد القطامية

المركز الثالث مكرر- نورهان أحمد- المشروع القومي، مصر

ميزان تحت 73 كجم بنين

المركز الأول: عبدالرحمن أحمد- مركز شباب سموحه

المركز الثاني: عبدالغفور بن طاطا - الفجيرة الإماراتي

المركز الثالث: عمر محمد- نادي صيد الدقي

المركز الثالث مكرر: عبدالرحمن حسين - النصر

ميزان تحت 63 كجم بنات

المركز الأول: هنا أحمد- نادي سموحة

المركز الثاني: روان شريف - نادي التجمع

المركز الثالث: جُنه أشرف- نادي سموحة

المركز الثالث مكرر: جودي أحمد- نادي صيد الدقي

ميزان تحت 48 كجم بنين

المركز الأول: عبدالرحمن محمد - المؤسسة العسكرية القاهرة

المركز الثاني: أحمد الدحياني - نادي الفجيرة الإماراتي

المركز الثالث: خالد مباركة- نادي الكويت

المركز الثالث مكرر: محمد سعد - وادي دجلة

ميزان تحت -78 كجم بنين

المركز الأول: أحمد شريف - أكاديمية إيليت

المركز الثاني: صالح جاب الله - نادي الجزائر

المركز الثالث: عمر صلاح - المؤسسة العسكرية بالإسكندرية

المركز الثالث مكرر: يوسف علاء - نادي يخت الجيزة

ميزان تحت 55 كجم بنين:

المركز الأول: يحيى زهران- فالكون الأردني

المركز الثاني: محمد السيد - جزيرة الورد

المركز الثالث: إسلام بن صقر- أشبال باتنه الجزائري

المركز الثالث مكرر: يوسف محمد- أكاديمية إيليت

ميزان تحت 63 كجم بنين

المركز الأول: عبدالله مصطفى- نادي الزهور

المركز الثاني: طارق سحلول- نادي الأردن

المركز الثالث: معاذ محمد - وادي دجلة

المركز الثالث مكرر: عمر وسام- وادي دجلة

وجاء ترتيب الفرق الفائزة ببطولة الأندية العربية للتايكوندو تحت 17عام كالتالي:

المركز الأول: نادي سموحة ( 3 دهب- 3 فضة- 3 برونز)

المركز الثاني: المشروع القومي للموهبة ( 3 دهب- ميدالية فضية - 3 برونز

المركز الثالث: نادي يخت الجيزة ( 2 دهب- ميدالية فضية- 2 برونز)

المركز الرابع: نادي صيد الدقي ( ميدالية ذهبية- 3 فضة- 4 برونز

المركز الخامس: النادي الأوليمبي ( ميدالية ذهبية)

البنين:

المركز الأول: أكاديمية إيليت( 2 دهب- 2 برونز )

المركز الثاني: نادي الزهور ( 2 دهب)

المركز الثالث: نادي يخت الجيزة ( ميدالية ذهبية- 2 فضة - ميدالية برونزية )

المركز الرابع: المؤسسة العسكرية بالإسكندرية( ميدالية ذهبية- ميدالية برونزية

المركز الخامس: المؤسسة العسكرية بالإسماعيلية( ميدالية ذهبية- ميدالية برونزية )

وشهد اليوم الأخير حضور رفيع المستوى يتقدمه السيد إدريس الهلالي رئيس الاتحاد المغربي للتايكوندو وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي ، والمستشار محمد مصطفى نائب رئيس الاتحاد العربي ورئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، والعميد خالد محمود نائب رئيس الاتحاد المصري والمهندس محمد عجيزة عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب الأول للتايكوندو والمحاسب حازم قنديل عضو مجلس الإدارة والمشرف على منتخبات الباراتايكوندو والمهندس مصطفى تعلب عضو مجلس الإدارة والمشرف على منتخبات الشباب والناشئين، والدكتور وليد الملاح رئيس مجلس إدارة شركة روابط الرياضية والاستاذ محمد السرسي رئيس مجلس إدارة شركة Tackle وسليم عدنان نائب رئيس الشركة ووليد إبراهيم العضو المنتدب للشركة و من جانب شركة روابط الرياضية الدكتور حاتم كمال رئيس قطاع الرعاية بالشركة ومدير البطولة

وأقيمت بطولة الأندية العربية المفتوحة بمشاركة 2100 لاعب ولاعبة ممثلين لـ 135 نادي من 10 دول عربية حيث أقيمت منافسات الكروجي والباراكروجي للناشئين والشباب خلال الفترة من 5 حتى 8 أكتوبر بمشاركة 650 لاعب ولاعبة.

بينما تقام منافسات البومزا والبارا بومزا خلال الفترة من 12 حتى 14 أكتوبر الجاري بمشارك 1450 لاعب ولاعبة.