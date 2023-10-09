رئيس وزراء العراق وأمير قطر يبحثان تطورات الحرب في غزة

بحث رئيس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني"، هاتفيًا مع أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، تطورات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حسبما أفادت وسائل إعلام عراقية، مساء اليوم الإثنين.

وقال مجلس الوزراء العراقي إنه "خلال الاتصال الهاتفي تم التأكيد ضرورة إيقاف التصعيد وعمليات القصف العدواني على غزة".

وأضاف أن: "الجانبين شددا على بذل المزيد من الجهود الإقليمية والدولية لإرغام قوات الاحتلال على احترام القوانين والمواثيق الدولية، وإيقاف سياساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، وانتهاكاتها المستمرة للمقدسات، والتحرك الدولي العاجل من أجل تحقيق التطلعات العادلة التي تضمن حق الشعب الفلسطيني في العيش الكريم على أراضيه".

وأطلقت حركة حماس أمس السبت عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.

وردًا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

مُباحثات روسية عراقية حول الوضع في الشرق الأوسط غدًا

يُجري الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، غدًا الثلاثاء، مُحادثات في الكرملين مع رئيس الوزراء العراقي، "محمد شياع السوداني"، حسبما أفاد المكتب الصحفي للكرملين، مساء اليوم الإثنين.

ووفقًا لبيان المكتب الصحفي، سيبحث الرئيس الروسي مع رئيس الوزراء العراقي، الوضع في الشرق الأوسط، وكذلك سبل تطوير التعاون الروسي العراقي.

وجاء في البيان: "وفي العاشر من أكتوبر ستتم في الكرملين مباحثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزراء جمهورية العراق محمد السوداني. وخلال ذلك ستتم دراسة قضايا تطوير التعاون الروسي العراقي متعدد الأوجه، بالإضافة إلى المواضيع الحالية على جدول الأعمال الدولي، وفي المقام الأول الوضع في الشرق الأوسط، بشكل شامل".