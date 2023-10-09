مُباحثات روسية عراقية حول الوضع في الشرق الأوسط غدًا

يُجري الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، غدًا الثلاثاء، مُحادثات في الكرملين مع رئيس الوزراء العراقي، "محمد شياع السوداني"، حسبما أفاد المكتب الصحفي للكرملين، مساء اليوم الإثنين.

ووفقًا لبيان المكتب الصحفي، سيبحث الرئيس الروسي مع رئيس الوزراء العراقي، الوضع في الشرق الأوسط، وكذلك سبل تطوير التعاون الروسي العراقي.

وجاء في البيان: "وفي العاشر من أكتوبر ستتم في الكرملين مباحثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزراء جمهورية العراق محمد السوداني. وخلال ذلك ستتم دراسة قضايا تطوير التعاون الروسي العراقي متعدد الأوجه، بالإضافة إلى المواضيع الحالية على جدول الأعمال الدولي، وفي المقام الأول الوضع في الشرق الأوسط، بشكل شامل".

تعليق جديد من "بوتين" حول الإمدادات العسكرية الغربية لأوكرانيا

ذكر الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، أنه إذا توقف توريد الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا غدًا، فسوف "يبقى أمامها أسبوع لتعيشه"، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء الخميس.

وأكد بوتين أن هذا سيصبح حقيقيا عندما تنفد الذخيرة.

وأضاف: "إنهم ينفذون في الغرب أيضا. الولايات المتحدة تنتج 14 ألف قذيفة من عيار 155 في الشهر، وتنفق القوات الأوكرانية ما يصل إلى 5 آلاف يوميا".

وأشار إلى أن الغرب يحاول زيادة إنتاجه إلى 75 ألفا بنهاية العام المقبل.

وتابع: "لكن لا يزال يتعين علينا الانتظار حتى نهاية العام المقبل". ومع ذلك، فإن الغرب يطالب أوكرانيا من خلف الكواليس بأن تهاجم "بأي ثمن".

وكشف مسؤول عسكري بريطاني رفيع المستوى لصحيفة "تلغراف" في وقت سابق، أن بريطانيا أرسلت إلى كييف جميع الأسلحة التي يمكنها توفيرها، ولم يعد لدى لندن أسلحة لإرسالها.