نتنياهو يُؤكد: هذه الحرب فُرضت علينا وستُحدد مصير إسرائيل

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، أن هذه الحرب "فُرضت علينا وأنها حرب ستُحدد مصيرنا"، بحسب قوله، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الإثنين.

وقال بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب تعمل علي الانتقال لهجوم مُكثف ضد حماس لم يُسبق أن قمنا به سابقًا.

وأضاف نتنياهو: سنحسم المعركة مع حماس.. خطوتنا الأولى كانت السيطرة على غلاف غزة وخطوتنا الثانية نقوم بها حاليًا وهي الهجوم المكثف على غزة.

نتنياهو يُهدد حزب الله

وتابع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي: كثفنا وجودنا على الحدود الشمالية لمواجهة أي تدخل من حزب الله.

كما أكد نتنياهو، أنه غير صحيح أن مصر أبلغتنا مسبقا عن عملية حماس.

ولفت نتنياهو إلى أن الانقسام الداخلي في إسرائيل انتهى.

وواصل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي: ما سنفعله بالأيام القادمة سيبقى صداه لأجيال قادمة.

كما دعا نتنياهو، قادة المعارضة من أجل تشكيل حكومة طوارئ.

ماكرون يُجدد تضامنه مع الشعب الإسرائيلي ويكشف عن مُباحثات جديدة

صرح الرئيس الفرنسي، "إيمانويل ماكرون"، بأنه و زعماء ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا سيبحثون الوضع في إسرائيل، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الإثنين.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس، الاثنين، إن "مكافحة الإرهاب مهمة مشتركة لنا، ونحن سنواصل تنفيذها مع إسرائيل وشركائنا الدوليين".

وتابع: "سنجري اليوم مباحثات مع الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء البريطاني لمواصلة مناقشة هذا الوضع".

وأعرب ماكرون عن تضامنه مع الشعب الإسرائيلي.