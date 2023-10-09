مسابقة فنية في الرسم احتفالا بانتصارات أكتوبر بمركز شباب الغريزات بالمراغة

نفذ مركز شباب الغريزات التابع لإدارة شباب المراغة شمال محافظة سوهاج مسابقة فنية في الرسم وذلك بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدية بمقر مركز الشباب ضمن الخطة الداخلية للمركز عن شهر أكتوبر 2023 "طلائع" بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة .



قام المشاركون بالرسم على اللوحات الورقية باستخدام الألوان المتنوعة حيث أبدع المشاركون في رسم مجموعة من اللوحات الفنية حيز الموضوع حيث تم رسم الجندي المصري وعلم مصر والمعدات والآلات الحربية وهم في غاية السعادة والبهجة.



وتهدف هذه النوعية من المسابقات الفنية لتنمية الحس الفني والذوق الرفيع لدي المشاركون وتقوية روح الولاء لديهم واكتشاف المواهب المتعددة وارشادهم لتقوية الموهبة لديهم.



وفي نهاية المسابقة تم تقييم اللوحات الفنية وتسليم الفائزين الجوائز وقام المشاركون بتقديم الشكر لإدارة مركز شباب الغريزات لحسن التنظيم والاستقبال.



وأثنى الدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج على مثل هذه النوعية من المسابقات مثمنًا للدور والجهد الملموس الذي تقوم به مراكز الشباب الخاضعة لمديرية الشباب والرياضة بسوهاج لإحياء ذكري انتصارات أكتوبر المجيدية داعيًا الله حفظ مصر وشعبها مصر وجيشها مصر وشرطتها.



وفي سياق متصل نفذت إدارة مركز شباب الشيخ شبل التابعة لإدارة شباب المراغة اليوم الإثنين الموافق ٩ من شهر أكتوبر 2023 مسابقة ثقافية عن العالم المصري أحمد زويل وذلك بمقر مكتبة مركز الشباب يأتي ذلك تنفيذًا للخطة الداخلية للمركز عن شهر أكتوبر الجاري "طلائع" قيم المسابقة وناقشها محمد الحاوي معلم أول لدى التربية والتعليم.



شملت المسابقة الثقافية مجموعة متنوعة من الأسئلة الثقافية حول نشأة وحياة وإنجازات العالم المصري أحمد زويل والجوائز التي حصل عليها .



وتهدف هذه النوعية من المسابقات الثقافية حول تنمية مدارك الطلائع المشاركون في المسابقة ومعرفة فضل العلم والعلماء وفضل العلماء المصريون علي العالم كله.



وفى نهاية المسابقة تشكلت مجموعة من المعلومات المجمعة من بين الطلائع والمقيّم تركزت حول العالم مصري أحمد زويل وفوزه بجائزة نوبل في الكيمياء وليدخل العالم كله في زمن جديد لم تكن البشرية تتوقع أن تدركه لتمكنه من مراقبة حركة الذرات داخل الجزيئات أثناء التفاعل الكيميائي عن طريق تقنية الليزر السريع.

وشدد يسري كفافي وكيل المديرية للشباب على ضرورة التعرف علي العلماء المصريون في شتي المجالات والإقتداء بهم ومعرفة فضل العلم والعلماء، متمنيًا لهم دوام التقدم والنجاح.