أكرمنى فى بيته.. ننشر اعترافات المتهم بالتخلص من سمكري بالمرج

أكرمني في بيته وبعدين قتلته.. بهذه الكلمات ادلى المتهم بقتل سمكري سيارات بخنجر داخل مسكنه في المرج، بإعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق خلال استجوابه.

وقال المتهم خلال التحقيقات، أنه تعرف على سمكري سيارات، ثم عرض عليه أن يستضيفه في منزله عقب تقابلهما في أحد المطاعم، ثم دعاه إلى منزله ليشرب معه كوب شاي لتسير معرفة خير

وأضاف المتهم أنه بعد ذلك طلب أن يتوجه مع السمكري إلى منزله حتى يعرف مكانه، وليكون عونا له إذا احتاج شيئا، متابعا: الشيطان لعب في دماغي، وكنت أفكر في سرقته وهذا ما حدث.

وأشار المتهم أنه عقب الوصول لمنزل سمكري السيارات قام بعمل الشاي وجلسا سويا، وقام بمغافلة المجني عليه والتعدي عليه بخنجر حتى أنهى حياته، بقصد سرقته، مضيفا أنه عقب تنفيذ جريمته لاذ بالفرار.

ومن جانبه أمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، في التهم الموجهة إليه.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد إخطارا إلى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، من المقدم كريم البحيري رئيس مباحث قسم المرج بالعثور على شخص متوفى داخل مسكنه بدائرة القسم.

وتنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو إبراهيم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بالانتقال والفحص عثر على جثة (سمكرى سيارات - مقيم بالعقار محل البلاغ) بها إصابات عبارة عن جرحين طعنيين بالرقبة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة عامل بمطعم - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، وأصل بلدته محافظة سوهاج.

عقب إصدار إذن من النيابة العامة قامت قوة أمنية بضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.