قمة كاريرها تناقش تحقيق مبدأ الشمول والإندماج في بيئة العمل

اختتمت قمة كاريرها 2023، لدعم وتأهيل السيدات للمشاركة بسوق العمل في مصر، والتي انعقدت تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبدعم من مشروع أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

يهدف المؤتمر لدعم وتأهيل السيدات للمشاركة بسوق العمل بنسبة أكبر، وسد الفجوة بين الجنسين، وتحقيق مبدأ الشمول والإندماج في بيئة العمل طبقًا لرؤية مصر 2030.

قدم المؤتمر أول منصة للسيدات في مجال التكنولوجيا في مصر لمناقشة دور المرأة في تطوير مجال لتكنولوجيا في مصر وما الفرص والتحديات التي يقدمها الذكاء الاصطناعي لتطوير جميع المجالات.

كما يهدف أيضًا المؤتمر لإيجاد مبادرات وحلول بالتعاون مع القطاع الخاص والشركات الدولية والمصرية لتقديم الدعم للسيدات.

قالت جيسي رضوان، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة كاريرها إن هدف المؤتمر يتوافق مع رؤية مصر ٢٠٣٠ بزيادة نسبة السيدات في سوق العمل ل ٣٥٪ والعمل على الدمج بين الجنسين في سوق العمل بحضور خبراء في مجالات مختلفة والتركيز على مجال التكنولوجيا بوجود أول منصة لاستضافة السيدات المصريات في مجال التكنولوجيا في مصر لمشاركة خبراتهن وتحدياتهن في سوق العمل ووجود العديد من ورش العمل وجلسات التوجيه الفردية".

أضافت إيناس عبد العزيز، نائب رئيس مشروع أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن مؤتمر كاريرها يأتي في توقيت مثالي لتدشين علاقة الشراكة ما بين المشروع وكاريرها حيث انه جزء رئيسي من الأنشطة المتفق عليها بين الطرفين والتي تهدف لدعم "كاريرها " كمشروع تديره وتملكه شابة مما يعزز فكرة التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب والذي يمثل محور هام من محاور المشروع، ويري المشروع أن المؤتمر شكل فرصة رائعة لإطلاق برنامج Tech Her Up لتمكين ١٠٠٠ سيدة في محافظات القاهرة والاسكندرية وأسيوط بمجال تكنولوجيا المعلومات من خلال رفع مهارتهم وربطهم بكبرى شركات تكونولوحيا المعلومات الشريكة لتوظيفهم"

تابعت: "يعتز المشروع بالشراكة مع "كاريرها" لتشابه الرؤى والأهداف وهو ما ظهر في المؤتمر من خلال تقديم حلقات نقاش عن دور القطاع الخاص في التنمية وسبل التعاون الفعال مع مختلف الهيئات والمنظمات لدمج السيدات في سوق العمل وخلق مناخ لنشر التنوع والمساواة والشمول لسد الفجوة بين الجنسين خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات وهو أحد أربعة قطاعات يركز عليها المشروع بالإضافة للاقتصاد الأخضر واللوجيستيات والصناعات الابداعية".