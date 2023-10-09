سيليكت إنترناشيونال تستعرض خططها لتصنيع مكونات المولدات الكهربائية محلياً في قمة دل تكنولوجي

شاركت شركة سيليكت إنترناشيونال الرائدة في مجال الحلول المتقدمة لأنظمة وخدمات تكنولوجيا المعلومات، في قمة دل تكنولوجيز التي انعقدت بحضور خبراء وقادة الأعمال في البنية التحتية الذكية وتقنيات وخدمات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات والأمن السيبراني. وعلى هامش مشاركتها استعرضت سيليكيت التوسعات التي قامت بها خلال عام 2022، وكذلك خططها المستقبلية في قطاع تكنولوجيا المعلومات وحلول تحلية المياه في مصر.



قال المهندس شادي سمير، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سيليكت خلال كلمته التي ألقاها على هامش القمة: "نجحت المجموعة في تنفيذ مجموعة من التوسعات في السوق المصري في العديد من المجالات الواعدة، وعلى رأسها حلول المياه وتكنولوجيا المعلومات، بحجم تعاقدات أعمال بلغت 4 مليارات جنيه خلال عام 2022".



أضاف: "تشمل التوسعات الجديدة الخاصة بالشركة تنفيذ مشروعات في قطاع تحلية المياه كجزء من الخطة القومية لمشروع المياه، لتلبية الاحتياجات في المدن والمحافظات، مثل الشرقية ومنفلوط والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط".



أشار إلى أن الشركة تخطط للتوسع في مجال تصنيع مكونات إنتاج المولدات الكهربائية لمحطات المياه محلياً خلال الفترة المقبلة. نافياً أن تكون أرباح الشركة السنوية قد تأثرت بسبب وجود بعض التحديات كتذبذب سعر العملة وارتفاع معدلات التضخم، بفضل علاقاتها القوية مع شبكة شركائها وعلى رأسهم دل تكنولوجيز، وهو ما ساهم في تقليل حدة الأزمات وضمان استمرارية مشروعاتها.



أوضح أن الشركة نجحت في زيادة مدد تنفيذ المشروعات الخاصة بها، من خلال شركة إنتربرايز سيجما تكنولوجي، التي نفذت جزء كبير من مشروعات مبادرة حياة كريمة التي تمثل نحو 50% من حجم أعمال المجموعة خلال عام 2022، بنسبة إنجاز كبيرة.



وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة سيليكت إنترناشيونال، أن المجموعة تركز على ثلاث محاور رئيسية في استراتيجيتها، وهي: "دعم مراحل اتخاذ القرار، دعم ريادة الأعمال ودعم ملف المياه في مصر"، والتي تتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتمثل في نفس الوقت رؤية الشركة للنمو والتوسع في المجالات الحيوية كالمياه وما تحتاجه من دعم للبنية التحتية الخاصة بها.



وشدد المهندس شادي سمير على أن المجموعة تعمل على تحقيق التكامل مع استراتيجية الدولة، في إطار رؤيتها للنمو والتوسع في المجالات الحيوية كالمياه ودعم البنية التحتية الخاصة بها، منوهاً بأن المجموعة حصلت على تمويلات بنكية تقدر بنحو 25% من حجم أعمالها.