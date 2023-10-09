الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال الإسرائيلي يعثر على 100 جُثة بإحدى المستوطنات في غلاف غزة

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت منظمة "زاكا" الإسرائيلية، العثور على 100 جُثة في مُستوطنة "بئيري" الواقعة بغلاف قطاع غزة، إذ قتلوا في اشتباكات مع المُقاتلين الفلسطينيين، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الإثنين.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا وحشيًا على غزة عقب عملية المقاومة الفلسطينية "طوفان الأقصى" التي انطلقت أمس الأول السبت، وأسفرت عن مئات القتلى وآلاف المصابين، إلى جانب أعداد كبيرة من الأسرى الذين جلبتهم المقاومة من مستوطنات غلاف غزة.

رشقات صاروخية جديدة من غزة تضرب مُستوطنات الاحتلال الإسرائيلي

أطلقت "المُقاومة الفلسطينية"، رشقات صاروخية جديدة من قطاع غزة باتجاه مُستوطنات الاحتلال الإسرائيلي، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الإثنين.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الناطق باسم كتائب القسام، "أبو عبيدة"، أن كل استهداف للشعب الفلسطيني دون سابق إنذار سنُقابله بإعدام رهينة من المدنيين، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الإثنين.

ويأتي ذلك العدوان الإسرائيلي على غزة ردًا على عملية المقاومة الفلسطينية "طوفان الأقصى" التي انطلقت أمس الأول السبت، وأسفرت عن مئات القتلى وآلاف المصابين، إلى جانب أعداد كبيرة من الأسرى الذين جلبتهم المقاومة من مستوطنات غلاف غزة.

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