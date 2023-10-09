الإحصاء: 62.9 % ارتفاعاً في قيمة التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية

في إطار تعزيز الروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر وكوريا الجنوبية والتطلع لمواصلة استكشاف افاق تطوير العلاقات خاصة فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادى المشترك استقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى " كيم جين بيو " رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية ، واصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بيانا صحفيا يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودولة كوريا الجنوبية فقد كشفت بيانات الجهاز اليوم الأثنين ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية لتصل إلى 3.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2.4 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 62.9 %؛ حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية لكوريا الجنوبية 2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 618.6 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 219.5%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من كوريا الجنوبية 1.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.8مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 7.5 %.

اشار الجهاز الى أهم المجموعات السلعية التى صدرتها مصر إلى كوريا الجنوبية خلال عام 2022 وتضمنت وقود وزيوت معدنية بقيمة 1.8مليار دولار ،نفايات صناعة الأغذية بقيمة 46 مليون دولار ،مصنوعات حجر وأسمنت بقيمة 23.8 مليون دولار ،فواكه بقيمة 1.7 مليون دولار ،أسمدة بقيمة 1.2مليون دولار.

كما اشار الى أهم المجموعات السلعية التى استوردتها مصر من كوريا الجنوبية خلال عام 2022 وتضمنت لدائن ومصنوعاتها بقيمة 375.3 مليون دولار ،سيارات وجرارات بقيمة 375.2 مليون دولار ،الات وأجهزة كهربائية بقيمة 431.1 مليون دولار ،قاطرات وعربات وأجهزة إشارة بقيمة 99.3 مليون دولار ،حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 167.9 مليون دولار.

وبلغت قيمة استثمارات كوريا الجنوبية في مصر 311.6 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022 مقابل 162.6 مليون دولار خلال العام المالى 2020/2021 بنسبة ارتفاع قدرها 91.6 %

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بكوريا الجنوبية 30.1 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 2.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 951.4 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الكوريين الجنوب العاملين في مصر 3.7 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 3.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 4.8%.

وسجل عدد سكان مصر 105.6 مليون نسمة عام 2023، بينما سجل عدد سكان كوريا الجنوبية 51.8 مليون نسمة عام 2023.

بلغ عدد المصريين المتواجدين بدولة كوريا الجنوبية طبقاً لتقديرات البعثة 3000 مصري حتى نهاية عام 2022.