كاسبرسكي تطلق حل SD-WAN لحماية الشبكات الموزعة جغرافياً

أطلقت شركة كاسبرسكي حلاًّ جديداً يساعد الشركات على بناء شبكات موثوقة، وإدارة أعمالها الموزعة جغرافياً، وربط فروعها الجديدة بشكل تلقائي. حيث تدير هذه الشبكة واسعة النطاق المُعرفة برمجياً (SD-WAN) شبكات الشركات بالكامل من وحدة تحكم واحدة، وتربط قنوات الاتصال الفردية مع وظائف شبكات الشركات.

وفقاً لبيانات شركة أبحاث السوق P&S Intelligence، بلغ حجم سوق الشبكات واسعة النطاق المُعرفة برمجياً 3.514 مليون دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن يصل حجمه إلى 30,907 مليون دولار في عام 2030. وهذا نتيجة عدد الحلول السحابية المتزايد، والطلب المرتفع على شبكات الإنترنت واسعة النطاق، والحاجة المتنامية لمرونة ووضوح الشبكات.

للتعامل مع الطلب المتزايد، أطلقت شركة كاسبرسكي حل Kaspersky SD-WAN، وهو حل مصمم لبناء بنية تحتية مقاومة للأخطاء وشبكات موزعة جغرافياً آمنة. يقدم هذا الحل نفس مستوى الفائدة لكل من الشركات التي لديها عدة مكاتب فرعية، وشركات التصنيع ذات المواقع الموزعة جغرافياً، والشركات التي يعمل موظفوها عن بعد أو التي تمتلك أجهزة صراف آلي متباعدة.

يعد حل Kaspersky SD-WAN أساسياً لبناء منصة أمان موحدة على أساس شبكة موثوقة وموزعة جغرافياً. حيث يمكنك البدء في بناء حافة خدمة الوصول الآمن (SASE) لشركتك الآن مع حل Kaspersky SD-WAN.

حل يدعم المعدات في مواقع العملاء (CPE) والإعداد التلقائي

يدعم حل Kaspersky SD-WAN أنواعاً مختلفة من المعدات في مواقع العملاء (CPEs) ويسمح للعملاء باستخدام مواردهم الخاصة لتشغيل الأجهزة الافتراضية أو النماذج الموصى بها من مجموعة موجّهات Kaspersky SD-WAN Edge Service Router (KESR). إذ توفر أجهزة الاتصال هذه للشركات مجموعة واسعة من الوظائف ضمن وحدة واحدة.

تجعل المعدات في مواقع العملاء الاتصال بالمواقع الجديدة سلساً وسريعاً بدون إعداد إضافي من خلال خدمة الإعداد التلقائي (ZTP)، مما يخفض وقت التفعيل إلى عدة دقائق فقط.

كما يقوم حل Kaspersky SD-WAN بأتمتة العمليات الروتينية مثل ترقية البرامج، وجمع البيانات، وإدارة دورة الحياة، واستكشاف وإصلاح الأخطاء ليسمح بإدارة جميع الأجهزة مركزياً. فهو يساعد في الحد من الأخطاء البشرية أثناء تحديث أو تغيير الإعدادات وعلى تقليل متوسط الوقت اللازم لاستعادتها.

تحسين قنوات الاتصال وإدارة الروابط

يوفر حل Kaspersky SD-WAN إمكانية الوصول إلى جميع موارد الشركة من خلال قنوات اتصال سلكية أو لاسلكية متنوعة (مثل بروتوكول MPLS، والإيثرنت، واتصالات الجيل الرابع 4G، وغيرها) والتي يمكن استخدامها في نفس الوقت لنقل البيانات بفضل خاصية موازنة الأحمال المُضمنة في الحل. وتسمح هندسة التدفق الديناميكية، والفحص العميق للحزم (DPI)، والمراقبة اللحظية للجودة بتوجيه التدفق إلى الرابط الأنسب، مما يقلل من تكاليف التشغيل.

إضافة إلى ذلك، يوفر الحل ميزات إدارة الروابط مثل ميزة التصحيح اللاحق للأخطاء (FCE) واستنساخ الحزم اللتين تُحسنان أداء التطبيقات حتى عندما يكون الاتصال بالشبكة غير مستقر.

تمثيل شامل لبنية الشبكة التحتية

تسمح واجهة الويب الموحدة لهذا الحل بإدارة الشبكة بالكامل؛ فهي تنشئ قواعداً وسياسات أمنية تصفي التدفق، وتحدد اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs)، وما إلى ذلك. كما تعرض الواجهة تجسيداً لبنية الشبكة التحتية وتسمح بدمج الخدمات الجديدة بسهولة عند استخدام وضع السحب والإفلات.

التضمين السريع للخدمات الأمنية والأدوات التحليلية

يتيح مدير الوظائف الافتراضية للشبكات (VNFs) للشركات أن تنشر أدوات التحكم في التدفق والأمان تلقائياً، بما يتضمن الجدران النارية، وبوابات الويب الآمنة، وأنظمة منع التطفل من كل من كاسبرسكي ومزودي الخدمة الخارجيين الآخرين.

يقول «مكسيم كامينسكي»، مدير تطوير الأعمال في وحدة Secure Access Service Edge لدى شركة كاسبرسكي، عن الحل الجديد: «تتطلب الصيانة الموثوقة للشركات الموزعة جغرافياً والوصل السريع للمكاتب الجديدة بشبكة شركاتها تكاليف إضافية وأدوات وخبرات مناسبة. ولتلبية هذا الطلب، نقدم منتجاً شاملاً يبني شبكة فعالة ومقاومة للأخطاء وتتبع سياسة أمان متسقة مع قدرات تضمين قوية. يسمح حل Kaspersky SD-WAN للشركات بإدارة كامل البنية التحتية لشبكاتها الموزعة حول العالم دون الحاجة إلى بناء نظام تقنية معلومات من الصفر في كل مكتب جديد.»