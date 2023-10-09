الإثنين 09 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

الأمين العام للأمم المتحدة: نحو 76 ألف فلسطيني لجأوا إلى المدارس خوفًا من القصف

أنطونيو جوتيريش الأمين
أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة

قال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إنّ أكثر من 500 فلسطيني بما فيهم نساء وأطفال قُتلوا في قطاع غزة و3000 جرحوا، لافتًا إلى أن الأرقام تزداد مع كل دقيقة مع استمرار العملية الإسرائيلية.

وأضاف جوتيريش في مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية": "أدرك الهواجس الأمنية الإسرائيلية ولكن أذكر بأن العمليات العسكرية يجب أن تتم حسب القوانين الإنسانية، والمدنيون يجب أن يحترموا وأن يتم حمايتهم في كل الأوقات".

شيكابالا يوجه رسالة لـ فلسطين: المقاومة حق

وتابع، أن الأهداف المدنية يجب ألا تُستهدف، مشيرًا إلى أن هناك تقارير حول ضرب المنشآت الصحية والمساجد والأبراج السكنية كما أن المدارس التي تؤوي العائلات في غزة ضُربت وأكثر من 76 ألف من المدنيين الفلسطينيين يقومون باللجوء في المدارس مع استمرار الضربات الجوية.

وواصل: "أنا منزعج من إعلان اليوم أن إسرائيل ستحكم الحصار على غزة، لا شيء يدخل مثل الكهرباء والوقود، والموقف العسكري في غزة كئيب قبل بدء العمليات العدوانية، والآن يتوقع أن يتدهور أكثر".

مواد متعلقة

جنوب إفريقيا.. القادة المسلمون يعبرون عن تضامنهم مع فلسطين

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: الاحتلال حول حياة أهل غزة لمعاناة بشعة

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يندد بردود الأفعال الغربية

فلسطين تدين الاعتداءات بحق الصحفيين وتدعو للكشف عن مصير المفقودين

السيناريو المتوقع للمواجهة بين فلسطين وإسرائيل.. فيديو

فلسطين: 370 شهيدًا و2200 مصاب في هجمات الاحتلال على غزة

الوفد يستنكر الهجمات الإسرائيلية على فلسطين

فلسطين تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا اعتداء قوات الاحتلال لـ350 شهيدًا (عاجل)

الجريدة الورقية