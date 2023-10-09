لقاء إعلامي موسع عن دور المرأة في المشاركة السياسية فى الزقازيق

نظم مجمع إعلام الزقازيق بمحافظة الشرقية برئاسة أمل رشدي مدير المجمع، لقاءً إعلامياً موسعاً عن دور المراة في المشاركة السياسية، وذلك تحت شعار قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات "صوتك أمانة.. انزل شارك".

حاضر باللقاء الدكتور عبد الرحمن الطحاوي مستشار التخطيط للتنمية المستدامة وعضو المجلس القومي فرع الشرقية، والذي تحدث عن أهمية دور المرأة في المشاركة السياسية، كونها شريك أساسي في صنع القرار، موضحا أن المرأة نصف المجتمع، ويجب تحضير جيل من النساء القادرات على التأثير في الحياة السياسية وتحقيق الانجازات.

وأشار إلى أن المرأة حائط الصد الأول، فدورها لا يقتصر على المنزل، بل ينعكس على كل أفراد الأسرة، منوها إلى إننا لا ننكر وجود المشكلات في البلد، ولكن لابد أن يكون هناك وعي، فالدور الأول للمراة هو نشر الوعي فهي المسؤولة عن الاسرة وعن إنشاء جيل واعي وفاهم.

وتحدث عن رؤية مصر 2030 التي أُطلقت في فبراير 2016، حيث بدا إطلاق الرؤية التي تم الإعداد لها قبل عامان، وكان هناك جزء من المشاركة للمراة

عام 2017، وصدرت الرؤية المصرية لتمكين المراة، وسمي وقتها بعام المراة المصرية

وأوضح الطحاوي أن 27% هي نسبة مشاركة المراة في مجلس النواب تخطت الـ ٢٥ ٪ وهي المحددة في التعديلات الدستورية، وأصبح للمراة المصرية وجود في النيابة العامة ومجلس الدولة إلى جانب النيابة الاداري، وتم تعيين 11 قاضية مصرية في النيابه العامة ومجلس الدولة، وتتولى المناصب القيادية مثل الوزير ونائب الوزير والمحافظ ونائب المحافظ.