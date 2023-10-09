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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

"فووق" .. أصالة تحصد 5 ملايين في أسبوع

أصالة
أصالة

تواصل أحدث أغنيات الفنانة أصالة، وتحمل اسم “فوووق"، صدارة قائمة الأغاني الأكثر استماعًا، إضافة إلى حصولها على 5 ملايين مشاهدة خلال أسبوع من طرحها عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا يوتيوب.

 

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أصالة تحذف جميع صورها على إنستجرام .. السببب غير متوقع

 

أغنية فوووق، من كلمات عمر عبده علي، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع: محمد ياسر، تقول كلماتها:" فوووق

فوق بقي وخليك فحالك 

الف مره انا قولتهالك

وفر الاحساس لنفسك

والنصايح خليهالك

فوق

فوق بقى انت فاكرني يعني 

قلبي فغيابك واجعني

روح وكنت  نفعت نفسك 

لما تبقي فيوم نافعني 

انت مبتزهقش  من كدبك معايا 

ايه فاكرني هبقي حد من الضحايا

انت اخر حد ممكن اعيش عشانه

انت واحد كل همه كان اذايا 

روح 

روح بقى ولا  انت فاضي 

انت بالنسبالي ماضي 

فتره عدت من حياتي

والحياه موقفتش عادي 

روح

هى سيره هعيده تاني 

انت بني ادم  اناني 

ليه اضيع عمري يعني 

ع اللي  ضيعني واذاني".

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وكانت أصالة، طرحت آخيرًا أغنية “الحب الأبدي” وشاركها الغناء الفنان ماجد المهندس، وهي من كلمات حسن فائق، ألحان محمود الخيامي، توزيع مدحت خميس.

 

كلمات أغنية الحب الأبدي


وتقول كلمات: “انتي الحب الابدي وروح الروح بنظرة وحدة بيه تردي الروح ايدي بايدك وين نروح نروح انت اماني وعوضي من الايام بس بحضنك اقدر اغفى وانام حبك جنه واحلى من الاحلام هو هذا حب حياتي اللي اتمناه يا طعم الغرام وعطره ومعناه ادفع عمري كله حتى اعيش وياه اول مره اعيشه هالاحساس عاشق من اطرافي لحد الراس مثل الهوى احتاجه انتي الانفاس انته جناحي وبيك اتمنى اطير بدونك والله ما حس اني بخير اني بحضنك واللي يصير يصير”.

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