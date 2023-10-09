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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

المقاومة تنتصر في سديروت.. النيران تشتعل في المستوطنات الإسرائيلية

قصف المقاومة الفلسطينية
قصف المقاومة الفلسطينية

 دوت صافرات الإنذار في عدد من المناطق في سديروت وعسقلان ومشعان ومافيكيم وبيت شكاما، وذلك على خلفية ما تقوم به المقاومة الفلسطينية من رد شديد اللهجة.

 

 ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية خلال الدقائق الأخيرة صورًا لآثار قصف المقاومة الفلسطينية على المنطقة الصناعية بسديروت.

 

 وقامت المقاومة الفلسطينية خلال الساعات الأخيرة، باستهداف عدد من المناطق في المستوطنات الإسرائيلية وغلاف غزة، ويأتي هذا ردًا على ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من قصف بالطيران الحربي على قطاع غزة.

المقاومة تنتصر في سديروت.. النيران تشتعل في المستوطنات الإسرائيلية
المقاومة تنتصر في سديروت.. النيران تشتعل في المستوطنات الإسرائيلية

 ويأتي القصف استمرارًا لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلية من استهداف لقطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، وإن كان هذا اليوم هو الأعنف في عمليات القصف المتواصل والمستمر من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

 

 وتتصاعد سحب الدخان من قطاع غزة بكثافة، بعد نصف ساعة من استهداف قوات الاحتلال مربع الجامعات الذي تتواجد فيه جامعة الأزهر بغزة والجامعة الإسلامية وجامعة الأقصى ومقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وغيرها من المؤسسات الدولية.

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