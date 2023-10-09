الاحتلال الاسرائيلي يُنفذ أكبر الغارات الجوية ضد حماس في غزة

نفذ "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، واحدة من أكبر الغارات الجوية على الإطلاق ضد حركة حماس في قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الإثنين.

وأكد جيش الاحتلال أنه قصف ١٣٠ موقعًا في قطاع غزة خلال الساعة الأخيرة.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي شن غارة على منزل لعائلة العايدي في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وتُواصل طائرات الاحتلال شن سلسلة غارات على وسط مدينة غزة، لليوم الثاني على التوالي، ردًا على عملية المقاومة الفلسطينية "طوفان الأقصى"، التي انطلقت أمس الأول السبت.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن إجمالي الشهداء والجرحى جراء عدوان الاحتلال، (٥٧٦ شهيدًا في الضفة الغربية وقطاع غزة).

الجيش اللبناني يُصدر بيانًا عاجلًا بعد القصف الإسرائيلي الأخير:

أصدر "الجيش اللبناني"، مُنذ قليل، بيانًا عاجلًا كشف فيه تفاصيل القصف الذي شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب البلاد ردًا على قصف بالمدفعية استهدف الأراضي المحتلة، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الإثنين.

وقال الجيش اللبناني في بيانه: "يتعرض خراج بلدتَي الضهيرة وعيتا الشعب ومناطق حدودية أخرى إلى قصف جوي ومدفعي من جانب العدو الإسرائيلي تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر وعدم التوجه إلى المناطق المحاذية للحدود حفاظًا على سلامتهم".

ومُنذ قليل، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان مقتضب: "مروحيات حربية لجيش الدفاع تشن غارات في لبنان".