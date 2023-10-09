وزير إسرائيلي يجري وسط الشارع خوفًا من صواريخ المقاومة.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر وزير النقب والجليل الإسرائيلي، إسحاق فاسرلاف، وهو يهرب من صواريخ المقاومة الفلسطينية التي أطلقت تجاه الأراضي المحتلة.

وظهر الوزير الإسرائيلي في الفيديو وهو يجري محتميا في مبنى أثناء تفعيل صفارات الإنذار في مدينة بئر السبع جنوب إسرائيل.

موقع واللا العبري:

لحظة هروب الوزير فاسرلاف أثناء تفعيل صفارات الانذار في بئر السبع ..#طوفان_الاقصي pic.twitter.com/2YOA59d6de — أمين خلف الله-Gaza Press (@Gazapres) October 9, 2023

وفي وقت سابق من اليوم، شن الجيش الإسرائيلي عشرات الغارات الجوية على قطاع غزة، ودمر العديد من المباني، فيما أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية تسجيل العديد من الضحايا.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي في القطاع ارتفع إلى 560 ضحية، وإصابة 2900 آخرين، وذلك إلى ظهر الإثنين.