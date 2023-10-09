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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير إسرائيلي يجري وسط الشارع خوفًا من صواريخ المقاومة.. فيديو

الوزير الإسرائيلي
الوزير الإسرائيلي يجري

 تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر وزير النقب والجليل الإسرائيلي، إسحاق فاسرلاف، وهو يهرب من صواريخ المقاومة الفلسطينية التي أطلقت تجاه الأراضي المحتلة.

 

 وظهر الوزير الإسرائيلي في الفيديو وهو يجري محتميا في مبنى أثناء تفعيل صفارات الإنذار في مدينة بئر السبع جنوب إسرائيل.

 

 وفي وقت سابق من اليوم، شن الجيش الإسرائيلي عشرات الغارات الجوية على قطاع غزة، ودمر العديد من المباني، فيما أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية تسجيل العديد من الضحايا.

 

 وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي في القطاع ارتفع إلى 560 ضحية، وإصابة 2900 آخرين، وذلك إلى ظهر الإثنين.

 

الجريدة الورقية