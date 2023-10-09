الكافيين يقلل من خطر الإصابة بالضعف في منتصف العمر والشيخوخة

يعتمد هذا الاكتشاف على دراسات سابقة أجريت على الفئران والتي أظهرت أن الكافيين يمكن أن يحسن تكاثر الخلايا العضلية ويزيد كتلة العضلات.

والتي كشفت أن الأشخاص في منتصف العمر الذين يشربون الشاي والقهوة التي تحتوي على الكافيين يعانون من خطر الإصابة بالضعف الجسدي في وقت لاحق من الحياة، وفقًا لفريق من الباحثين الذين درسوا صحة 12000 شخص بالغ - بمتوسط عمر يبدأ من 53 عامًا - على مدار عقدين من الزمن.

وأجريت الاستبيانات الأولى في الدراسة بين عامي 1993 و1998، حيث تم سؤال المشاركين أيضًا عن استهلاكهم للمشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي والقهوة والمشروبات الغازية، وكذلك الأطعمة مثل الشوكولاتة.

خلال مقابلات المتابعة، قام الفريق بتتبع التغيرات في وزن كل مشارك كما ركزت المقابلات النهائية، التي أجريت بين عامي 2014 و2017، على التحمل البدني.

تم سؤال المشاركين عما إذا كانوا يشعرون "بالطاقة الكاملة" وتم اختبار قوة قبضتهم وقدرتهم على النهوض والمشي.

وأشار الباحثون إلى أن القهوة والشاي كانا المصدرين الرئيسيين للكافيين بين الأشخاص، حيث يمثلان 84 و12% من إجمالي استهلاك الكافيين، على التوالي.

في الواقع، أفاد أكثر من ثلثي المشاركين أنهم يشربون القهوة يوميًا ومن بين هذه المجموعة الفرعية، شرب 53% كوبًا واحدًا يوميًا، وشرب 42% كوبين إلى ثلاثة أكواب يوميًا، وشرب الباقون أربعة أكواب أو أكثر يوميًا.

ووجد الفريق أن الخمسة بالمائة الذين شربوا معظم القهوة يوميًا لديهم فرصة "أقل بكثير" للتعرض للضعف الجسدي في وقت لاحق من الحياة مقارنة بأولئك الذين لم يشربوا القهوة بانتظام، ولوحظ تأثير مماثل بين شاربي الشاي".

على وجه الخصوص، يُعتقد أن الكافيين مكون رئيسي، حيث يكون الارتباط مع انخفاض الضعف أكثر وضوحًا في مقاييس محددة لقوة القبضة في اختبار الصعود والأمام.

تعتبر القهوة والشاي من المشروبات الأساسية في العديد من المجتمعات حول العالم، تشير الأبحاث إلى أن شرب هذه المشروبات التي تحتوي على الكافيين في منتصف العمر قد يرتبط بانخفاض احتمال الإصابة بالضعف الجسدي في وقت لاحق من الحياة.

وتحتوي القهوة والشاي أيضًا على مادة البوليفينول الغنية النشطة بيولوجيًا، والتي لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات وترتبط بانخفاض خطر الإصابة بالأمراض التي تسبب الضعف، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وأمراض التنكس العصبي والسمنة.