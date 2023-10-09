عاكس شقيقتهما.. حبس شقيقين تخلصوا من سائق في الطالبية

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس شقيقين متهمين بقتل سائق عاكس شقيقتهما، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على شقيقين لاتهامهما بقتل سائق خلال مشاجرة بمنطقة الطالبية، لاتهامهما له بمعاكسة شقيقتهما، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل سائق نتيجة الاعتداء عليه، خلال مشاجرة بمنطقة الطالبية.انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ.

وبإجراء التحريات تبين للمقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، أن المجني عليه سائق، تشاجر معه شقيقين، نتيجة اتهامهما له بمعاكسة شقيقتهما، مما أدى إلى نشوب مشاجرة بينهم، انتهت بمقتل المجني عليه. بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.