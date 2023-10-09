إسرائيل تُعلن حصيلة جديدة مُنذ انطلاق عملية طوفان الأقصى

أعلنت "وزارة الخارجية الإسرائيلية"، ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين من الجنود والمدنيين مُنذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" إلى ألف قتيل إسرائيلي، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الإثنين.

وكشفت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن حصيلة المصابين منذ السبت الماضي، وصلت إلى 2600 جريح إسرائيلي بينهم 357 حالة حرجة.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه سيكون هناك استهداف لجميع المنشآت التابعة لحركة حماس.

وزعم الاحتلال الإسرائيلي، أنه تمكن من استعادة السيطرة على المناطق الجنوبية في إسرائيل، بحسب ما أوردته كالة أنباء العالم العربي.

وأشار إلى تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، لضربات لم يسبق لها مثيل في غزة، منوهًا إلى أن العمليات ستتصاعد خلال الساعات المقبلة.

يأتي ذلك العدوان الإسرائيلي على غزة ردًا على عملية المقاومة الفلسطينية "طوفان الأقصى" التي انطلقت أمس الأول السبت، وأسفرت عن مئات القتلى وآلاف المصابين، إلى جانب أعداد كبيرة من الأسرى الذين جلبتهم المقاومة من مستوطنات غلاف غزة.

الخارجية الفلسطينية تُصدر بيانًا عاجلًا بشأن المواجهات بين الاحتلال وحماس:

علقت "وزارة الخارجية الفلسطينية"، في بيان صدر عنها، على اندلاع المُواجهات بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، السبت.

وقالت الوزارة في بيانها: "لطالما حذرنا مرارًا وتكرارًا من عواقب انسداد الأفق السياسي، وعدم تمكين الشعب الفلسطيني من حقه المشروع في تقرير مصيره ودولته، كما حذرنا أيضًا من عواقب الاستفزازات والاعتداءات اليومية واستمرار إرهاب المستوطنين وقوات الاحتلال، والاقتحامات للمسجد الأقصى والأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية".

وشددت الوزارة الفلسطينية، على أن "ما يوفر الأمن والاستقرار والسلام في منطقتنا، هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على خطوط 1967، والاعتراف بحق الشعب في الاستقلال والسيادة".