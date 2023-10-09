الداخلية تضبط 5341 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

وجهت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية، حملات تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.



وأسفرت جهود الحملات التي شنتها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال 24 ساعة، عن ضبط 1671 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 3670 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 134 قضية متنوعة، وأسفرت جهود الادارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط 74 قضية.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حائزى ومُتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (فنى تبريد وتكييف - مقيم بدائرة قسم شرطة بـــدر) حال قيادته سيارة "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة بـــدر ، وبحوزته (طبنجة صوت "بدون خزينـــة" - بندقية خرطوش "غير مُبلغ بسرقتها " - عدد 2 فــرد خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 2 هاتف محمول).

حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية

وبمواجهتــه اعترف بحيازته للأسلحة بقصد الإعداد للتشاجر، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.