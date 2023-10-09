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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الشباب والرياضة تكشف حقيقة حريق مركز شباب الأندلس بالمرج

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة

كشفت وزارة الشباب والرياضة حقيقة الأنباء المتداولة خلال الفترة الماضية عن وقوع حريق بمركز شباب الأندلس بالمرج خلال الساعات الأخيرة.

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وتابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع الدكتور سيد حُزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، ما أثير عن وجود حريق مركز شباب الأندلس بمنطقة المرج التابعة لمحافظة القاهرة.

وقال الدكتور سيد حُزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة أن الحريق بأحد المنازل السكنية الملاصقة لمركز الشباب، وليس بالمركز اطلاقًا، وهو ما نتج عنه ضرر طفيف جداً بالمركز.وانتقلت علي أثر قوات الحماية المدنية بالقاهرة للسيطرة على الحريق وتم الدفع بسيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى.

وتُهيب وزارة الشباب والرياضة رواد التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية تحري الدقة في الأخبار التابعة للوزارة ومنشآتها، مع نقل المعلومات من مصدرها الموثوقة من المكتب الإعلامي للوزارة والصفحات الرسمية.

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