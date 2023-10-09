6 أطعمة تساعد في التغلب على كآبة الخريف والتعب

يُعتقد أن الاضطراب العاطفي الموسمي يؤثر على ملايين الأشخاص كل عام، ومع انخفاض درجات الحرارة وحلول الليل خلال أشهر الخريف، سيلاحظ الكثير منا تغيرًا في مزاجنا ومستويات الطاقة لدينا.

يقترح أحد خبراء التغذية تناول المزيد من الأطعمة الستة التالية إذا لاحظت أي علامات للضيق.

الشوكولاته الداكنة

قد يكون محتوى المغنيسيوم الموجود في هذه الحلوى اللذيذة هو ما تحتاجه خلال الأشهر المظلمة، والشوكولاتة الداكنة هي النوع الوحيد من الشوكولاتة الذي يمكننا تبريره بأنه صحي بجرعات صغيرة جدًا. تقول خبيرة التغذية فاسيليسا بونوماريفا لـ MedicForum: "إنه يحتوي على مستوى عالٍ من المغنيسيوم، وهو المعدن الذي يمنحنا الطاقة ويمنعنا من الشعور بالتعب".

الموز

قد تساعد هذه الفاكهة المشهورة في تعويض أعراض الاضطراب العاطفي الموسمي، يحتوي الموز أيضًا على الكثير من المغنيسيوم وسواء أحببتها أو كرهتها، فهي وجبة خفيفة رائعة يمكنك تناولها أثناء التنقل، كما أن مستوياتها العالية من المغنيسيوم تعني أنك ستحصل على المواد الكيميائية المناسبة لتعويض الآثار السلبية للاضطراب العاطفي الموسمي، مما يجعلك تشعر بالسعادة وأقل تعبًا بشكل عام.

اللحوم الحمراء

من المعروف أن تناول اللحوم الحمراء والداكنة غني بالحديد وهو وسيلة رائعة لمكافحة التعب اليومي، في إحدى الدراسات، كان النباتيون أكثر عرضة للإصابة باضطراب القلق الاجتماعي ثلاث مرات، وفي دراسة أخرى، كانوا أكثر عرضة أربع مرات لذا، إذا كنت لا تأكل اللحوم، فتأكد من حصولك على مكملات الحديد المناسبة لتجنب الإصابة بالاضطراب العاطفي الموسمي هذا الشتاء.

الأسماك

الأسماك غنية بمواد مغذية تسمى الكرياتين، والتي ثبت أنها تحسن الذاكرة ووظائف المخ ومع ذلك، فقد شارك خبراء التغذية أيضًا استخدامه في مكافحة التعب، ويمكن للكرياتين أن يحسن حرفيًا إنتاج الطاقة في الدماغ.

يوضح خبير التغذية: "إلى جانب المحتوى الطبيعي العالي من المغنيسيوم الموجود في الأسماك، فإن هذه الكائنات البحرية هي الترياق المثالي لأعراض الاضطراب العاطفي الموسمي".

أفوكادو والمكسرات

لا يقتصر الأمر على أن الأفوكادو والمكسرات تحتوي على نسبة منخفضة من السكر ونسبة عالية من الألياف، مما يجعلها مشبعة ومغذية، ولكنها أيضًا غنية بالمغنيسيوم، وغالبًا ما يُعتبر كل من المكسرات والأفوكادو "أطعمة خارقة" نظرًا لفوائدها العديدة، لذلك ليس من المستغرب أنها تعزز أيضًا مشاعر الطاقة وتساعد في تعويض بعض تأثيرات الحزن العاطفي.

علامات الحزن:

مزاج سيئ مستمر

فقدان المتعة أو الاهتمام بالأنشطة اليومية العادية

التهيج

- الشعور باليأس والذنب وعدم القيمة

الشعور بالخمول (نقص الطاقة) والنعاس أثناء النهار

النوم لفترة أطول من المعتاد ويجد صعوبة في الاستيقاظ في الصباح

الرغبة الشديدة في تناول الكربوهيدرات وزيادة الوزن

صعوبة في التركيز

انخفاض الرغبة الجنسية.

يجب أن تفكر في رؤية الطبيب العام إذا كنت تعتقد أنك قد تكون مصابًا بالاضطراب العاطفي الموسمي وتكافح من أجل التعامل معه.