هجوم على مطعم يهودي في لندن وسط طوفان الأقصى

تعرض مطعم يهودي لهجوم في لندن، إذ يتزامن مع تفاقم الوضع والاشتباكات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حسبما أفادت وسائل إعلام بريطانية، مساء اليوم الإثنين.

وذكرت صحيفة "الاندبندنت" أن مجموعة من الأشخاص قاموا بتحطيم الباب الزجاجي للمطعم.

وأضافت أنه "تم استهداف مطعم كوشير في شمال غرب لندن".

وقالت شرطة لندن خلال عطلة نهاية الأسبوع إنها زادت الدوريات في بعض أجزاء المدينة للحفاظ على القانون والنظام وسط الصراع المتصاعد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، منذ السبت الماضي.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا صاروخيًا مُكثفًا على شمال غزة:

شن "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، قصفًا صاروخيًا مُكثفًا على شمال غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، السبت.

ومُنذ وقت قليل، شنت الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال غارة جوية على مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية إٍسرائيلية، اليوم السبت، وقوع 22 قتيلًا و545 جريحًا بينهم 70 في حالة خطرة، وهناك عدد غير معروف من المفقودين.

وأكدت الإذاعة العبرية، أنه تم حشد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط من قطاعات الجيش كافة وتعزيزات على الحدود مع لبنان.

الخارجية الفلسطينية تُصدر بيانًا عاجلًا بشأن المواجهات بين الاحتلال وحماس:

علقت "وزارة الخارجية الفلسطينية"، في بيان صدر عنها، على اندلاع المُواجهات بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، السبت.

وقالت الوزارة في بيانها: "لطالما حذرنا مرارًا وتكرارًا من عواقب انسداد الأفق السياسي، وعدم تمكين الشعب الفلسطيني من حقه المشروع في تقرير مصيره ودولته، كما حذرنا أيضًا من عواقب الاستفزازات والاعتداءات اليومية واستمرار إرهاب المستوطنين وقوات الاحتلال، والاقتحامات للمسجد الأقصى والأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية".