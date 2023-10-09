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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

طيران الاحتلال يقصف وزارة الأوقاف الفلسطينية

قصف طيران الاحتلال
قصف طيران الاحتلال الإسرائيلى

قصف طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي مبنى وزارة الأوقاف الفلسطينية في غرب مدينة غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية في فلسطين في نبأ عاجل منذ قليل.

من جانبه قال المركز الفلسطيني للإعلام إن طيران الاحتلال يشن في الوقت الراهن غارات عنيفة وغير مسبوقة على قطاع غزة وعلى المباني السكنية، مشيرًا إلى أن الطيران قصف مبنى شركة الاتصالات الرئيسية بالقطاع.

وقالت إذاعة الأقصى نقلاً عن مراسلها إن القصف أسفر حتى الآن عن استشهاد شخص و8 إصابات.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية خروج مستشفى بيت حانون، الوحيد في المدينة، من الخدمة جراء الاستهداف الإسرائيلي المتكرر، وتضررت أجزاء واسعة منه، كما تضرر قسم الحضانة بمجمع الشفاء الطبي جراء القصف.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلاً عن مستشفيات قطاع غزة، بأن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي في القطاع ارتفع إلى 560 ضحية، وإصابة 2900 آخرين، وذلك حتى ظهر الاثنين.

 

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