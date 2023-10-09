اتحاد اليد يعلن تعيين طارق محروس مديرًا فنيًا لمنتخب الشباب

أعلن اتحاد اليد، تعيين طارق محروس مديرًا فنيًا لمنتخب مصر للشباب مواليد 2004.

ويستعد منتخب اليد للشباب للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2024 والمؤهلة لبطولة العالم للشباب 2025.

وكان طارق محروس قد تولى تدريب منتخب الشباب مواليد 1998 وأحرز مع المنتخب الميدالية البرونزية في بطولة العالم للشباب عام 2019.

ويبدأ طارق محروس خلال الأيام المقبلة تشكيل الجهاز الفني المعاون، استعدادًا للمشاركة في المناسبات القارية والعالمية المقبلة لمنتخب الشباب.

ويشارك منتخب الشباب جيل 2004 في كأس الأمم الأفريقية للشباب 2024، وبطولة العالم للشباب المقرر إقامتها في 2025.

صبحي: "كنتم رجالًا وعلى قدر المسئولية رغم خسارة نصف نهائي كأس العالم"



قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لـ منتخب مصر لكرة اليد تحت 19 سنة "أنتم منتخبٌ واعدٌ ومنافس قوي على المستوى العالمي، ووصولكم لهذه المرحلة كان تحديًا كبيرًا وفرصة لمواصلة الإنجازات العالمية لكرة اليد المصرية"، ذلك خلال اتصال هاتفي ببعثة المنتخب، أشاد فيه وزير الرياضة بالأداء والروح العالية من أحفاد الفراعنة في اليد تحت 19 سنة، بعد خسارة نصف نهائي بطولة كأس العالم للناشئين مواليد 2004، والمقامة في كرواتيا، بعد الهزيمة من الدانمارك بطل العالم 3 مرات، بنتيجة 39/35.

جدد “صبحي” تأكيده على نجاح منظومة كرة اليد المصرية، مع وجود الدعم الدائم والمستمر الذي تقدمه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للرياضة المصرية، وكذلك النماذج المميزة التي تدرك قيمة مصر والتي تلعب باسمها في كل مكان، مشيرًا إلى أن طريقة التخطيط العلمي الذي تنتهجه الوزارة مع الاتحاد المصري لكرة اليد أتت بثمارها في تكوين أجيال متعاقبة قادرة علي صنع الفارق وتحقيق الإنجازات.