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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

عاجل.. قذيفة تطول شركة الاتصالات (تعطل الإنترنت)

قصف على غزة
قصف على غزة

 قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مقر شركة الاتصالات ووزارة الأوقاف في غزة، وذلك في ظل الموجات التي تقوم بها إسرائيل على قطاع غزة.

 كما أن خرجت الكثير من الأنباء التي تكشف عن انقطاع الإنترنت في الكثير من المناطق من غزة، بعد القصف الذي تعرض له مقر شركة الاتصالات.

 وتستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي من قصف العديد من المناطق في قطاع غزة، كما أن هذا القصف يستهدف المباني السكنية والبنية التحتية ويطال المستشفيات.

 ومنذ بداية “طوفان الأقصى”، صباح السبت، والأراضي الفلسطينية تدخل محني خطر، نتيجة من يشنه الاحتلال الإسرائيلي من هجمات وقصف بالمدفعية والطيران.

 ويأتي القصف استمرارًا لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلية من استهداف لقطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، وإن كان هذا اليوم هو الأعنف في عمليات القصف المتواصل والمستمر من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

 وتتصاعد سحب الدخان من قطاع غزة بكثافة، بعد نصف ساعة من استهداف قوات الاحتلال مربع الجامعات الذي تتواجد فيه جامعة الأزهر بغزة والجامعة الإسلامية وجامعة الأقصى ومقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وغيرها من المؤسسات الدولية.

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