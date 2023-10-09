عاجل.. قذيفة تطول شركة الاتصالات (تعطل الإنترنت)

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مقر شركة الاتصالات ووزارة الأوقاف في غزة، وذلك في ظل الموجات التي تقوم بها إسرائيل على قطاع غزة.

كما أن خرجت الكثير من الأنباء التي تكشف عن انقطاع الإنترنت في الكثير من المناطق من غزة، بعد القصف الذي تعرض له مقر شركة الاتصالات.

وتستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي من قصف العديد من المناطق في قطاع غزة، كما أن هذا القصف يستهدف المباني السكنية والبنية التحتية ويطال المستشفيات.

ومنذ بداية “طوفان الأقصى”، صباح السبت، والأراضي الفلسطينية تدخل محني خطر، نتيجة من يشنه الاحتلال الإسرائيلي من هجمات وقصف بالمدفعية والطيران.

ويأتي القصف استمرارًا لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلية من استهداف لقطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، وإن كان هذا اليوم هو الأعنف في عمليات القصف المتواصل والمستمر من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

وتتصاعد سحب الدخان من قطاع غزة بكثافة، بعد نصف ساعة من استهداف قوات الاحتلال مربع الجامعات الذي تتواجد فيه جامعة الأزهر بغزة والجامعة الإسلامية وجامعة الأقصى ومقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وغيرها من المؤسسات الدولية.