عبد الجليل: إيهاب جلال أخطأ أمام الأهلي

أكد محمد عبد الجليل، لاعب الأهلي السابق، في تصريحات تلفزيونية أن إيهاب جلال، المدير الفني للإسماعيلي اخطأ في إدارة مباراته أمام القلعة الحمراء، في المباراة التي شهدها ملعب برج العرب، بالأمس الأحد.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

وشدد عبد الجليل أن الإسماعيلي واجه خصمًا قويًا بحجم الأهلي والذي يعيش أفضل فتراته مع السويسري مارسيل كولر.

تصريحات عبد الجليل

تحدث عبد الجليل في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "الدروايش يمتلك مجموعة شابة من العناصر المميزة، كما أن إيهاب جلال المدير الفني يتعامل بشكل جيد معهم".

وأردف: "إيهاب جلال قام بإرتكاب خطأ أمام الأهلي، وكان عليه إغلاق المساحات والدفاع بشكل أفضل، لكنه واجه خصمًا قوياً بحجم الأهلي الذي يعيش فترة جيدة تحت قيادة مارسيل كولر".

وتابع: "المارد الأحمر أصبح متميزاً على المستوى الهجومي وفي الأطراف واللعب في العمق".

وأضاف: "نرى الهدف الأول جاء بعد تمريرات جيدة، وحسين الشحات اخترق وسدد بشكل رائع وارتدت لبيرسي تاو الذي أسكنها الشباك محرزًا واحداً من أفضل الأهداف، والتحركات بدون كرة هي سر تفوق الأهلي، الذي استحق الفوز بأقل مجهود".