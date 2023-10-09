غزة.. بين أمطار السماء ونيران الاحتلال

معاناة كبيرة يعيشها سكان قطاع غزة، القصف الإسرائيلي يليه نزف الدماء والهرولة في المكان من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذ، سواء انتشال الجثامين أو انقاذ الأحياء أسفل حطام المنازل التي قصفت بطيران أو مدفعية من قبل إسرائيل.

الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

ورغم هذه المعاناة الكبيرة التي يعيشه سكان قطاع غزة كل ثانية، ليأتي الإنفراجة والتخفيف من عند الله، فسقطت الأمطار من السماء على الأراضي الفلسطينية التي تعاني احتراق المنازل وسخونة الأجواء من القصف الإسرائيلي المستمر.

ومنذ دقائق بسيطة أمطار السماء تنزل على الأرض لتخفف من معاناة الحرب، التي تقوم بها الجانب الإسرائيلي على قطاع غزة، وتقوم إسرائيل بغارات شديدة القسوة على الأراضي الفلسطينية في غزة.

الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

الجميع يعتبر أن نيران الاحتلال حارقة وشديدة القسوة لكن الحل هو سماوي من عند الله، حين اختار الله أن ينزل قطرات المياه التي تخفف من معاناة الفلسطيين.

وجددت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قصفها العديد من المنازل والأراضي الزراعية في مناطق فلسطينية مختلفة.

رصدت كاميرا قناة القاهرة الإخبارية قصف صواريخ الاحتلال عددا من المناطق الفلسطينية، حيث سُمعت أصوات ودوي الانفجارات في قطاع غزة بعد دقائق من قصف متواصل للاحتلال.

ويأتي القصف استمرارا لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلية من استهداف لقطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، وإن كان هذا اليوم هو الأعنف في عمليات القصف المتواصل والمستمر من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية.