مدرسة حقلية مع الفلاحين حول الزراعات الشتوية بالفيوم

قام المهندس مصطفى راشد وكيل وزارة الزراعة بالفيوم بعمل مدرسة حقلية عن الزراعات الشتوية بقرية ذكى صالح بالمشرك قبلى التابعة لمركز يوسف الصديق.

جاء ذلك بحضور المهندس نبيل لملوم مصباح مدير الإدارة الزراعية بمركز يوسف الصديق والمهندس هيلان شعبان مدير الإدارة الزراعية بابشواي وكوثر الغامرى أحد كبار الزراعيين بالقرية

يأتي هذا في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة بالتواصل مع المزارعين لحثهم على البدء في التجهيز الزراعات الشتوية والاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية واهمها محصول القمح.

خلال الندوة تناول وكيل الوزارة اهم التوصيات الخاصة بزراعة محصول القمح والطرق الحديثة التى تساهم فى رفع إنتاجية الفدان مؤكدا على قيام الوزارة بتوفير التقاوى المنتقاة والموصى بها حسب السياسة الصنفية لزراعة محصول القمح، كمت استمع وكيل الوزارة لشكوى المزارعين و مشاكلهم، موجها مسئولي الإدارات الزراعية بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، وأعرب المزارعين عن ارتياحهم لاستجابة وكيل الوزارة لهم للعمل على حل المشكلات التى تواجه الفلاح خلال الموسم الشتوي.

وكيل زراعة الفيوم يبحث أهم المعاملات الزراعية الخاصة بالمحاصيل الشتوية

كما تحدث وكيل الوزارة عن أهم المعاملات الزراعية التى تجرى على المحاصيل الشتوية ومنها محاصيل القمح والبرسيم وبنجر السكر وأهم المعاملات الخاصة بأشجار الزيتون والذي تشتهر المحافظة بزراعته سواء في الأراضي الزراعية القديمة أو المستصلحة حديثا، وذلك من أجل الحصول على أعلى إنتاجية لأشجار الزيتون وتناول فى حديثه المقررات السمادية وكيفية ترشيد استهلاك مياه الرى، من خلال التحول إلى نظم الري الحديث والتي تم تطبيقها في مناطق عدة بمراكز المحافظة، بالإضافة إلى شرح وتوضيح أهمية مكافحة الآفات بالتنسيق بين إدارة المكافحة بمديرية الزراعة والإدارات المركزية والجمعيات للعمل على مكافحة الآفات في بدايتها لضمان الحصول على إنتاجية عالية من المحاصيل الشتوية، ثم تطرق الحديث عن دور الجمعيات الزراعية فى تيسير الاجراءات على المزارعين ودور مجالس الادارات فى أعمال الجمعية التعاونية الزراعية أجل دعم المزارعين وتقديم كافة الخدمات المقدمه لهم، مؤكدا على أن دور وزارة الزراعة والمديرية هو الوقوف بجانب الفلاح المصرى وتقديم الدعم اللازم له.

وفي نهاية المدرسة الحقلية دار حوار مع المزارعين واستمع وكيل الوزارة إلى كل التساؤلات والاستفسارات حول المشكلات التى تواجه المزارعين ومن أهمها صرف الأسمدة والتقاوي وكذلك منظومة كارت الفلاح واجاب وكيل الوزارة على كافة التساؤلات، موجها مسئولي إدارتي أبشواي ويوسف الصديق بالتواصل مع المزارعين على أرض الواقع وحل مشاكلهم تنفيذا لتوجيهات الدولة في هذا الشأن.