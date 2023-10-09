علامتان تدل على انخفاض نسبة السكر في الدم يجب أن لا تتجاهلها

مرض السكري من النوع 2 هو النوع الأكثر شيوعا من مرض السكري، يحدث هذا بسبب محاولة الجسم إنتاج ما يكفي من هرمون الأنسولين أو عدم استجابة الجسم للأنسولين، وإذا كنت مصابًا بداء السكري وتتناول الأدوية بانتظام، فقد تكون معرضًا لخطر بعض الأعراض الشائعة جدًا لانخفاض نسبة السكر في الدم.

قد يوصى ببعض أدوية مرض السكري الشائعة للمرضى للتحكم في مستويات السكر في الدمن وبعض هذه العلاجات يمكن أن تؤدي أيضًا إلى انخفاض خطير في مستويات السكر في الدم.

يتميز انخفاض نسبة السكر في الدم، المعروف أيضًا باسم نقص السكر في الدم، بانخفاض مستويات الجلوكوز إلى أقل من 4 مليمول / لتر، ومن المهم أن يكون الجميع على دراية بالعلامات المبكرة لنقص السكر في الدم وكيفية تحسين مستويات السكر في الدم.

تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا لانخفاض نسبة السكر في الدم التعرق والتعب والدوخة، ولكن في بعض الأحيان قد يشعر مرضى السكري أيضًا بالضعف أو الجوع، ويكون لديهم معدل ضربات قلب أعلى من الطبيعي، ويعد عدم وضوح الرؤية والشحوب وحتى الارتباك من العلامات الشائعة لانخفاض نسبة السكر في الدم. في الحالات القصوى، يمكن أن يؤدي نقص السكر في الدم إلى النوبات، وفقدان الوعي، وحتى الغيبوبة.

مرض السكري في المملكة المتحدة :"على الرغم من أن الكثير منا يعتقد أن مرض السكري هو مشكلة ارتفاع نسبة السكر في الدم والأدوية، إلا أن بعض مرضى السكري يتناولون أدوية يمكن أن تتسبب أيضًا في انخفاض مستويات السكر لديهم بشكل كبير، وقد يصبح هذا خطيرًا، وإن معرفة العلامات المبكرة لنقص السكر في الدم ستسمح لك بمعالجة مستويات الجلوكوز المنخفضة بسرعة، ومن المهم معرفة ما إذا كانت أدوية السكري التي تتناولها تسبب لك انخفاض السكر في الدم.

على الرغم من أن الأدوية هي السبب الأكثر شيوعًا لنقص السكر في الدم، إلا أنه يمكن أن يحدث أيضًا بسبب عدم تناول ما يكفي من الطعام، وعدم ممارسة الرياضة، وحتى شرب الكحول.