النائبة ليلى أبو إسماعيل تطلق قافلة طبية واستخراج شهادات محو أمية بالمجان

أعلنت النائبة أ .د ليلى أحمد أبو إسماعيل، عضو مجلس النواب، عن قافلة طبية من نخبة أساتذة جامعة طنطا فى جميع التخصصات الطبية (مخ وأعصاب -قلب -صدر اطفال -رمد باطنة -جلدية جراحة عامة -مسالك بولية -انف واذن -نفسيةعظام ).

وأكدت أن الكشف والعلاج بالمجان في عيادات الدكتور أحمد أبو إسماعيل التخصصية الخيرية بسمنود في مسجد سيدي سلامة في إدارة الاوقاف أمام موقف الناصرية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق ١٠/١٠/٢٠٢٣ من الساعة ٩ ونصف صباحا حتي الساعة ١ونصف ظهرا، والحجز بأسبقية الحضور.

وشددت النائبة على الراغبين في استخراج شهادات محو الأمية سيتم استخراج شهادات لهم في قافلة محو الامية، كما تعلن عن وجود قافلة بيطرية من نخبة أساتذة جامعة طنطا للكشف وعلاج الحيوانات بالمجان فى نفس اليوم بعزبة الناموس.

يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر بين مؤسسة الدكتور أحمد أبو إسماعيل الخيرية وبين جهاز تنمية البيئة وخدمة المجتمع بجامعة طنطا.