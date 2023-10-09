حضري سمك بالليمون والثوم وزيني سفرتك

تفضل الأمهات تحضير أصناف متعددة بين حين وآخر لأفراد أسرتها لتدفع الملل والرتابة عنهم، لذا تبحث عن طرق جديدة ومختلفه لتحضير الطعام.

ويحتل السمك مكانة هامة ويحتوى على فوائد عديدة أبرزها تحسين جودة النوم. تقليل خطر الإصابة بمرض السكري والتحكم بمستويات السكر لدى مرضى السكر. تقليل خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطانات، ومنها سرطان الثدي، وسرطان الفم، وسرطان الجلد.

وبخطوات سريعة حضري سمك بالليمون والثوم وزيني أسرتك على خطى الشيفات.

المقادير:

- السمك: 4 شرائح (أبيض مغسول ومجفف)

- عصير الليمون: 3 ملاعق كبيرة

- الزبدة: ملعقة كبيرة (مذوبة)

- الثوم: فص (مهروس)

- بقدونس: ملعقة صغيرة (مجفف)

- فلفل أسود: رشّة

طريقة التحضير:

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ادهني صينية فرن بالقليل من الزيت، ثم ضعي بها شرائح السمك.

صُبي عصير الليمون فوق السمك، وضعي فوقه الزبدة، ووزعي الثوم المهروس، والفلفل الأسود، والبقدونس.

أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 30 دقيقة حتى ينضج السمك، ثم قدميه ساخنًا.