السجن 10 سنوات للمتهم بإطلاق النار على شخص في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، بمعاقبة شخص بالسجن 10 سنوات، لاتهامه بإحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص، وإصابة مواطن بطلق نارى، بدائرة مركز أخميم.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى شهر مارس من العام الجارى 2023، بدائرة مركز أخميم، عندما وجهت النيابة العامة للمدعو (ع. ع 48 عاما)، تهمة إحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص، وإطلاق عيار نارى صوب المجنى عليه (م. ع) فأحدث إصابته، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

ومن جهة أخرى قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، تأجيل محاكمة 43 متهمًا، في القضية المعروفة بخلية العجوزة الإرهابية، لجلسة 6 ديسمبر للمرافعة.

ويواجه المتهمون في القضية، الاتهام بالانضمام لجماعة إرهابية فى القضية رقم 13052 لسنة 2022 جنايات العجوزة المقيدة برقم 1991 لسنة 2022 كلي شمال الجيزة المقيدة برقم 483 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا المقيدة برقم 328 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، قد أمرت بإحالة 43 متهما في خلية العجوزة بتولي وقيادة جماعة إرهابية إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبتهم وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة، وذلك لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، فى القضية المعروفة إعلاميا "بخلية العجوزة".