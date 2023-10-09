واشنطن تُؤكد: حصيلة الضحايا الأمريكيين في إسرائيل ارتفع إلى 9 أشخاص

ذكرت "وزارة الخارجية الأمريكية"، أن عدد الضحايا الأمريكيين الذين قتلوا في هجمات السبت التي شنتها حركة حماس في إسرائيل، ارتفع من 4 إلى 9 على الأقل، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، مساء اليوم الإثنين.

وأشارت الخارجية إلى أن عددا غير محدد من المواطنين الأمريكيين ما زالوا في عداد المفقودين ويواجهون مصيرا مجهولا.

وقال مسؤول يوم الأحد إن العدد غير واضح ويتراوح بين 6 و12.

ولم يتضح ما إذا كان المفقودون قد احتجزوا كأسرى أو قتلوا أو أنهم مختبئون.

وصرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أن الوزارة على اتصال بالعائلات وتقدم كل المساعدة القنصلية الممكنة.

وأطلقت حركة حماس أمس السبت عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.

وردًا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

تصاعد العُنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين يُؤرق الإمارات

أعربت "وزارة الخارجية الإماراتية"، عن قلقها البالغ والشديد، إزاء تصاعد العُنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حسبما أفادت وسائل إعلام إماراتية، السبت.

وشددت الوزارة في بيان "على ضرورة وقف التصعيد، والحفاظ على أرواح المدنيين، وقدمت خالص التعازي لجميع الضحايا الذين سقطوا جراء أعمال القتال الأخيرة".

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن "الإمارات تدعو إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والوقف الفوري لإطلاق النار لتجنب التداعيات الخطيرة".

وأشارت الوزارة إلى أن "الإمارات، وبصفتها عضوًا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، تدعو إلى ضرورة إعادة التفعيل الفوري للجنة الرباعية الدولية لإحياء مسار السلام العربي الإسرائيلي، وتحث المجتمع الدولي على دفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار".